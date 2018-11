«Hubo personas dolidas al ver Casa Conrado cerrado» Iván Suárez, sobre la bicicleta que hay en la zona exterior del Llagar de Colloto. / DAMIÁN ARIENZA Iván Suárez - Dueño de Casa Conrado & Suárez y el Llagar de Colloto «Una de las frases que suelo utilizar es que a mí la suerte no me va a pillar en la cama. Trabajo desde que me levanto hasta que me acuesto» ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Lunes, 12 noviembre 2018, 07:21

Iván Suárez (Oviedo, 1978) solo había entrado una vez en su vida a Casa Conrado, pero cuando supo que este local echaba el cierre vio una oportunidad de negocio. «Es un establecimiento con solera, situado en la calle Argüelles y yo quería subir mi carne para el centro de la ciudad». Dicho y hecho. A principios de octubre las puertas de este establecimiento reabrieron y al nombre del local le añadió su apellido: Casa Conrado & Suárez.

-¿Cómo les está yendo en esta nueva etapa?

-Muy bien. Hay una aceptación enorme por parte de la clientela clásica y también tenemos nuevos comensales. La gente dice que le gusta mucho la nueva decoración y agradecen que hayamos conservado parte del personal de toda la vida.

-¿Había ganas de que reabriera?

-Hubo personas que estaban dolidas al ver el local cerrado y sentían un vacío por no poder ir a Casa Conrado.

-Uno de sus objetivos era recuperar las sobremesas.

-Esta iniciativa la hacemos sobre todo los jueves, viernes y sábado y a la gente le está gustando ya que el local está preparado para ello.

-¿Qué se necesita?

-Que acompañe el ambiente, la luz y haya personal.

-¿Mantienen algún tipo de contacto con los nuevos dueños de La Goleta?

-Personalmente no los conozco, por el momento no hay relación.

-Además de Casa Conrado tiene otros dos restaurantes en Colloto, regenta el establecimiento hostelero del circuito de Fernando Alonso, una cafetería en Intu Asturias y dos tiendas de ropa de mujer. ¿Tiene tiempo para todo?

-Soy una persona que madrugo mucho y me suelo acostar más bien tarde. Una de las frases que suelo utilizar es que a mí la suerte nunca me pillará en la cama. Me gusta lo que hago y estoy trabajando desde que me levanto hasta que me acuesto.

-Pero en algún momento hay que descansar.

-Yo no sé lo que es tener un puente de viernes a lunes porque no lo he disfrutado nunca. Eso sí, me he ido de vacaciones muchas veces y tengo que agradecer a mi padre, mi hermana y mi novia su ayuda.

-Usted adquirió el mejor Cabrales de 2018 por 14.300 euros y lo puso a la venta en el Llagar de Colloto. ¿Lo ha probado mucha gente?

-Nos han pedido muchas raciones y ahora esta quesería también se ha llevado el primer premio del concurso de quesos de los Picos de Europa que se celebró hace unos días en Cangas de Onís.

-¿Les han perjudicado los problemas de falta de seguridad que hubo a principios de año en Colloto?

-A mí no me gusta hacer polémica sobre este tema porque esta localidad es maravillosa. Eso sí, creo que necesitamos más presencia policial y que se construya un cuartelillo.

-¿Le llegaron a robar?

-Alguna vez han entrado aunque son robos sin importancia.

-Es también presidente de la Sociedad Collotense de Festejos. En las últimas semanas el colectivo Oviedo sin fiestas se ha quejado de las altas fianzas que deben pagar las asociaciones por la utilización del espacio público.

-Este problema casi no me salpica porque las actividades las hacemos en un terreno privado, pero les apoyamos porque queremos que se amplíe el horario en determinados días y que nos ayuden con el botellón.

-Organizar unas fiestas como las de Colloto no debe ser fácil.

-Es una locura y creo que es inviable hacer unos festejos del nivel que hacemos aquí. Los números no salen por ningún lado, aunque estos dos últimos años hemos tenido suerte porque el tiempo nos ha acompañado en esas fechas.

-¿Es de los que creen que estos problemas se resolvería con el pago de una entrada?

-Todo el mundo que venga tiene que contribuir con una pequeña aportación económica que puede ser de un euro. Si no tomamos este tipo de medidas no podremos mantener el nivel de las fiestas.

-¿Le gustaría que este modelo de pago se instaurase en el resto de barrios?

-Que cada uno haga lo que quiera. A mí me gustaría que establecer esta iniciativa en Colloto porque si un año hace mal tiempo tenemos que ser los miembros de la asociación quienes paguemos de nuestro bolsillo las deudas.

-¿Le gusta el modelo de San Mateo?

-Nosotros tenemos un chiringuito desde hace muchos años en la plaza de Riego y creo que las casetas históricas se deben conservar. También veo bien que se abran a la participación.