Somos pide conocer si se han firmado ya los contratos con los artistas de San Mateo Carlos Baute y Marta Sánchez abrirán los conciertos. / EFE La concejala, Anabel Santiago, califica de «grave error» la posibilidad de no tener «atadas» las actuaciones de los conciertos CECILIA PÉREZ OVIEDO. Domingo, 25 agosto 2019, 01:30

La «ausencia de noticias» sobre los contratos con los artista que actuarán durante las fiestas de San Mateo, que arrancan el próximo 13 de septiembre, ha levantado sospechas en el grupo municipal de Somos. La edil, Anabel Santiago, quiere aprovechar la próxima comisión de Cultura para preguntar a la concejala de Autorización de Festejos, Covadonga Díaz, si sobre la mesa existe o no la firma de los contratos con los grupos anunciados que conformarán el cartel de los festejos mateínos. «Sería un grave error por su parte no tener atadas las actuaciones. Más aún después de haber retado a demostrar su relación contractual con el Ayuntamiento, con una actitud chulesca e inapropiada, a los músicos a los que vetó de forma caprichosa y sectaria», calificó la edil de Somos. Hay que recordar que una vez que el nuevo equipo de gobierno, liderado por el Partido Popular y Ciudadanos, llegó al Ayuntamiento hizo borrón y cuenta nueva con los grupos que el anterior edil de Cultura, Roberto Sánchez Ramos, se había comprometido a contratar para estas fiestas. Entre ellos, Rozalén o Tequila. La actual concejala del ramo explicó que no había ningún contrato cerrado de los 21 que supuestamente había programado el anterior equipo de gobierno.

En este sentido, Anabel Santiago insta a Covadonga Díaz a que «explique si ya ha firmado algún contrato con los artistas anunciados para el cartel de conciertos de San Mateo o si, por el contrario, todo está pendiente de confirmación».

Programación teatral

Para Somos otro de los flecos pendientes por conocer de San Mateo es la contratación de la programación teatral. A través de una nota de prensa, Anabel Santiago recordó la «extensa programación» teatral mateína que acompaña a las fiestas por lo que lamentó que «la ausencia de noticias» sobre ello hace «temer que el bipartito puede haber incluido estas funciones, para las que Somos Oviedo ha pedido respeto, en la larga lista de recortes que prepara en materia cultural». Tachó de «inexcusable» que los concejales del PP y de Ciudadanos «tras subirse el sueldo e irse de vacaciones dejasen sin artes escénicas a los vecinos de la ciudad» y pidió salvar a la programación teatral mateína del «tijeretazo cultural».