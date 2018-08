El PP pide desbroces en la carretera que une Olloniego con El Tornu ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Martes, 21 agosto 2018, 02:27

Los concejales populares Gerardo Antuña y Fernández Fernández-Ladreda solicitaron ayer a través de una nota de prensa que se desbrocen los márgenes de la carretera que une el pozo de Olloniego con las localidades de San Frechoso y El Tornu. A través de un comunicado de prensa lamentaron que los operarios municipales trabajaron en la zona a finales de julio pero estas tareas «no han servido para despejarla» tras años de abandono. Es por ello -según criticaron- que la caja de la vía «se ha estrechado» y piden que los trabajadores vuelvan a actuar en la zona.

Esta no es la única medida que propusieron ayer tras reunirse el viernes con los vecinos de estas dos localidades situadas «lejos de Oviedo y que casi están lindando con el concejo de Mieres». Solicitaron que se asfalte «al menos un tramo de unos 1,6 kilómetros de la vía que va desde San Frechoso hasta El Tornu». Alegan que allí vive una familia de tres miembros y ellos tienen derecho a que el Ayuntamiento «les cubra sus necesidades». «La edil de Infraestructuras y Servicios Básicos, Ana Rivas, cree que allí no habita nadie pero no es así y estos vecinos necesitan que la Administración local les ampare».

Ambas peticiones serán llevadas a la comisión de Urbanismo que se celebrará en septiembre. Asimismo, los concejales aprovecharon la ocasión para recordar que en el acuerdo presupuestario que llegaron en 2015 con el grupo municipal de Izquierda Unida se incluyó una partida para acondicionar esta carretera. Las obras finalmente no se llevaron a cabo por el cambio del equipo de gobierno.