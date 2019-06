Piden cárcel para una farmacéutica y sus dos hijas por intento de estafa El juicio será, a las diez de la mañana, en la Audiencia Provincial. / ALEX PIÑA La Fiscalía sostiene que realizaron maniobras jurídicas irregulares para mantener el negocio, con una deuda de 4,6 millones con sus acreedores A. ARCE OVIEDO. Jueves, 6 junio 2019, 01:24

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita tres años de prisión para una farmacéutica y dos años y dos meses para sus dos hijas, acusadas de los delitos de insolvencia punible, intento de estafa y otorgamiento de contrato simulado para tratar de mantener abierto su negocio, una farmacia en el Oviedo Antiguo, en concurso de acreedores con una deuda acumulada de 4,6 millones de euros.

Las tres serán juzgadas hoy en la sección tercera de la Audiencia Provincial a las diez de la mañana. La madre, como presunta autora de los delitos, se enfrenta además a una multa de 3.600 euros; sus hijas, por su parte, serán juzgadas en calidad de cooperadoras necesarias y encaran sanciones de 3.000 euros cada una.

En su calificación provisional, el Ministerio Público señaló que las acusadas planearon, en perjuicio de sus acreedores, «rebajar drásticamente» el valor del activo mediante la argucia de «separar la licencia de farmacia de la disponibilidad jurídica del local» para evitar así que este fuera incluido en el concurso como método de pago y poder mantenerlo en funcionamiento de forma irregular.

El primer titular de la farmacia fue el marido y padre de las acusadas, que falleció en 2004 y dejó el establecimiento en herencia. Dos tercios del local fueron para las hijas y el tercio restante para la madre, con el usufructo vitalicio a su favor.

Sin embargo, según el relato de la Fiscalía, el negocio fue progresivamente incurriendo en deudas con uno de sus principales proveedores, la cooperativa de productos farmacéuticos Cofas. Entidad a la que la madre reconoció en 2011 una deuda de 1.423.013 euros y por la que fue demandada por impago en febrero de 2014 al haber ascendido la cifra hasta los 2.372.845 euros. En ese momento, la madre fue condenada a pagar.

Así, en se mismo mes, la cooperativa de productos farmacéuticos promovió la declaración del concurso de acreedores contra la acusada. La petición la aceptó en 2015 el Juzgado de lo Mercantil, que declaró además el sometimiento de las facultades de administración y disposición a la intervención del administrador concursal, que fijó el pasivo en 4.624.294 euros.

No obstante, por ese entonces la farmacéutica de 63 años era la única que figuraba como deudora de los casi 5 millones de euros. El administrador concursal presentó los textos definitivos el 17 de junio de 2015, pero no se incluyó deuda alguna a favor de las hijas dado que estas no habían comunicado previamente «crédito alguno frente a su madre», continuó el relato, ni esta había puesto en conocimiento del administrador «deuda alguna respecto a ellas».

Según las diligencias previas, a finales de 2013 las tres acusadas, ante la insolvencia de la farmacia y el inminente procedimiento concursal, simularon la venta de la parte de la madre a las hijas y la posterior firma de un contrato de arrendamiento de mil euros mensuales el primer año y 4.000 euros al mes el siguiente.

La Fiscalía mantiene que en última instancia, una de las hijas hizo una oferta por la licencia de la farmacia de 800.000 euros y que después se personó junto a su hermana como acreedoras de su madre exigiendo el dinero del alquiler para evitar la pérdida del negocio y perjudicar a los acreedores.