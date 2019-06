«Me pidió perdón por todo, me trata bien y estoy feliz con él» La adolescente que hace dos meses escapó de un centro de menores se pone en contacto con sus padres y renuncia a regresar a su casa R. AGUDÍN OVIEDO. Sábado, 29 junio 2019, 02:04

La adolescente de 16 años que lleva dos meses huida de un centro de menores de Oviedo se ha puesto en contacto con sus padres. Lo hizo la noche del jueves. Durante la conversación, C. Á. N. les dijo que se encuentra «bien» y no quiere volver a España. Está, según apuntan Manuel y Silvia, en Bélgica junto a su novio, sobre el que pesan «dos órdenes de busca y captura» por el Juzgado de lo Penal.

La joven ya se ha escapado al menos cuatro veces de los centros de menores en los que ha estado ingresada. La primera vez se fugó con una amiga de Cayés y los agentes de la Policía Nacional la encontraron en las inmediaciones de la estación de tren de Gijón. C. Á. N. pasó a otro centro de menores y en marzo de 2018 conoció a su novio, diez años mayor que ella.

La pareja huyó a Bilbao y Silvia fue

La joven fugada

en su búsqueda. «No la encontramos a pesar de que recorrimos toda la ciudad». Días más tarde volvió a casa, fue detenida por la Policía Nacional y la llevaron de vuelta al centro de menores de Cayés. A las pocas horas volvió a escapar. Consiguieron dar con ella cuando estaba a punto de coger un autobús y tras unos meses en el centro de Miraflores fue trasladada en marzo a otras instalaciones públicas de Oviedo.

Escapó días después. Cogió un autobús y se dirigió supuestamente a Bélgica. Fue su pareja quien le dio el dinero para el billete y sus padres apuntaron que la relación era complicada: «Le ha comido la cabeza. Le ha dicho que es una inútil y que no sabía llevar una casa. Tampoco le deja vestir pantalones cortos y no quiere que hable con nosotros».

C. Á. N les ha dicho ahora que la situación ha mejorado: «Él ya me pidió perdón por todo, me trata muy bien y estoy feliz con él. Además, ya ha encontrado trabajo», apuntó durante la conversación que mantuvieron anteayer y en la que les dijo que no quería volver a Oviedo. Ahora, los padres se encuentran más tranquilos aunque desean que su hija vuelva cuanto antes a casa.

La Policía Nacional sigue mientras tanto buscándoles. Fuentes de la Jefatura Superior de Asturias apuntaron esta misma semana que hacen «todo lo posible» para que la menor vuelva con familia.