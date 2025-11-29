El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Leire, Lena y Sara patinan por la pista.

Ver 16 fotos
Leire, Lena y Sara patinan por la pista. Alex piña

Niños y adolescentes, los que más disfrutan la pista de hielo de Oviedo

La gigante carpa del paseo del Bombé comienza su andadura con más caídas que piruetas entre los patinadores

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Sábado, 29 de noviembre 2025, 19:43

Comenta

«Venimos todos los años y está muy bien. Sobre todo hay que venir por la mañana que hay menos gente». Son palabras de Lucas, Sebastián y Álvaro unos quinceañeros que se hicieron los reyes de la pista de hielo instalada en el paso del Bombé, en Oviedo, aunque alguno de ellos pasaba más tiempo en el suelo que sobre los patines. Eso sí, ganas y empeño no dejaban de ponerle al arte de patinar sobre hielo, al igual que otros muchos niños y algún que otro padre, aunque pocos, pues los demás preferían ver los toros desde la barrera no se sabe si por miedo a caerse o por pánico a que sus hijos vieran como se caían.

La pista de hielo, en la que se alquilan las botas de patinar, ha tenido un gran éxito desde que se abrió la primera vez hace ya más de diez años y se ha convertido en un clásico de la Navidad ovetense y una de las atracciones más concurridas. Padres, madres, niños adolescentes y gente dispar que desafía al equilibrio para disfrutar de un rato divertido ya la vez sufrido. Un rato divertido lo pasaron Lena y las hermanas Leire y Sara que giraban por la pista con la destreza que se tiene con 5, 6 y 9 años, cuando se aprende en dos minutos y uno se transforma en experto en patinaje en menos de cinco. Una vuelta tras otra con parada junto a sus padres para quitarse el abrigo que ya no hacía frío.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una malagueña de 44 años tras sufrir una caída en la Canal del Texu, en Cabrales
  2. 2 La mujer que falleció en la canal del Texu llevaba el brazo escayolado y a su perro sujeto con una correa
  3. 3 Preocupación vecinal por un nuevo asalto en un chalé en Quintueles, en Villaviciosa
  4. 4 Herida una usuaria de un autobús en Gijón tras un frenazo para evitar un atropello
  5. 5 La Guardia Civil incauta un alijo de droga en un mercante en Avilés
  6. 6 Hallan el cadáver de un hombre bajo el viaducto de Carlos Marx, en Gijón
  7. 7 Gelabert minimiza la crisis del Sporting
  8. 8 La policía corta la calle San Francisco de Oviedo ante la alarma por un hombre que se podía precipitar desde una azotea
  9. 9

    Novedades en el caso de Maritrini y su bebé: empiezan los trabajos en la balsa de Ribadesella para sacar los coches
  10. 10 «Riadas de gente» para encender la Navidad en Oviedo: «Es impresionante», asegura el alcalde

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Niños y adolescentes, los que más disfrutan la pista de hielo de Oviedo