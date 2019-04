Plantean un nuevo recurso contra el cambio de nombre de 17 calles franquistas La edil de Patrimonio Cristina Pontón asegura que «iremos solventando poco a poco los siguientes episodios» y defiende «la memoria democrática» J. C. A. OVIEDO. Viernes, 26 abril 2019, 01:31

La botella medio llena. Así analizó ayer Cristina Pontón, concejala de Patrimonio, el auto de la jueza titular del Juzgado Contencioso-Adminsitrativo número 6 de Oviedo por el que declaró nulo el cambio de nombre de las calles Fernández-Ladreda, General Yagüe, Marcos Peña Royo y Yela Utrilla, pero que considera, en el mismo escrito, que el acuerdo de la junta de gobierno por el que otras 17 calles perdieron su nomenclatura franquista, se hizo conforme a la ley.

«En un primer análisis podemos estar contentos porque es una buena noticia para Oviedo, la memoria democrática y los vecinos que no tienen que sufrir cambios de nuevo», indicó Pontón antes de prevenir que «este proceso va a tener seguro más episodios y los iremos solventando poco a poco».

Al no haber lugar a declarar nulo el acuerdo de la junta de gobierno, uno de los litigantes confirmó ayer a este diario por medio de su abogado, Luis del Viso, que se plantea, por un lado, «pedir una indemnización por la inejecución de la primera sentencia» y, por otro, «estudiar la viabilidad de un recurso de apelación contra el auto». Finalmente su representado estudiará «interponer una nueva demanda por las otras 17 calles».

La cosa tiene miga. Ambos acuerdos del gobierno municipal se tomaron el mismo día en dos expedientes diferentes. Por un lado se motivaron, de acuerdo a la Ley de Memoria Histórica, el cambio de las 17 calles citadas. Por otro, no se hizo lo mismo con las cuatro anuladas por la jueza, sino que la junta de gobierno utilizó su capacidad para darles nuevos nombres.

Motivos de la jueza

La jueza no lo entiende así y motiva, para declarar nulo el acuerdo, que «no es menos cierto que el ejercicio de dicha potestad ha de ser examinada en el contexto en el que se ejercita» -el mismo día que las otras 17- y que con ello, no cabe sino entender que «se pretende que al no tener amparo en la modificación de la denominada Ley de Memoria Histórica», la finalidad era «no restituirlas a la denominación anteriror tal y como exige el cumplimiento de la sentencia».

Para la oposición, al contrario de lo que indicó Pontón, «la Justicia una vez más le quita la razón al tripartito», explicó Gerardo Antuña. «Es una chapuza más de un gobierno que no ha mejorado nada esta ciudad y una demostración de su incapacidad para gobernar», añadió el edil del Partido Popular. «Es más, desde la oposición demostramos tener más lealtad al alcalde que sus socios de gobierno cuando les advertimos que estaban confeccionando mal los expedientes del nombre de las calles», aseveró. En el escaso tiempo que les queda, que se guarden la soberbia pero que no se escondan como hacen cada vez que los tribunales les quitan la razón», sentenció.

El caso de General Yagüe es especialmente sangrante para un gobierno de izquierdas. Aquí se le puso la calle durante la República tras sofocar la Revolución de Octubre. En el resto de España recolectó nombres de barrios y avenidas en honor a sus sanguinarias 'hazañas' como militar franquista. Su condición de republicano le salva de la Ley de Memoria Histórica. Doble victoria en Oviedo.