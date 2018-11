La plantilla de TUA dice que ninguna normativa respalda los alcoholímetros

Sin frutos se cerró la primera reunión, celebrada este lunes, entre los representantes de la empresa concesionaria del transporte público, TUA ( Transporte Urbano de Asturias) y el comité de empresa para evitar la huelga convocada para los días 4, 13, 18 y 27 de diciembre y del 2 al 4 de enero. Siete horas de encuentro -terminaron al filo de las once de la noche- tras el cual la empresa dejó «en manos» de USO, que tiene mayoría en la representación sindical, la posibilidad de desconvocar los paros previstos.

Esto sucedió en una jornada en la que la concesionaria informó de que otro de los autobuses, dotado con el sistema de 'alcolock' -un nuevo modelo de control de alcoholemia, instalado ya en cuatro autobuses, que impide que arranquen si el conductor da positivo- había sufrido un ataque en El Cristo que se saldó con una luna rota. Es el cuarto en los dos últimos meses y medio.

La reacción del comité de empresa llegó ayer. Su presidente, Manuel Villaverde, lamentó la «nula» voluntad de solucionar el conflicto por parte de la empresa. Y remarcó que lo que pretenden es «buscar una solución a las reclamaciones de los trabajadores, que pasan por reducir la eventualidad y temporalidad; el descanso durante los turnos de jornada o las sustituciones por prejubilación», y lamentó que la empresa solo se centre «en su decisión de implantar el sistema 'alcolock'».

Sea el epicentro de las negociaciones o no, los trabajadores han acordado «por mayoría la no utilización de este sistema mientras no exista normativa al respecto», porque, subrayaron, los aparatos «no ofrecen garantías». Recordaron, además, «que a los trabajadores del transporte urbano de Oviedo ya se nos realizan pruebas de drogas y alcoholemia, pero bajo una normativa que está regulada en convenio», apuntó el presidente del comité de empresa. Añadió que «dos trabajadoras» han sido expedientadas por oponerse a someterse a esta prueba.

Un extremo que les separa pero que, sin embargo, es «irrenunciable» para TUA, que ya adelantó que no piensa dejar de utilizar este sistema, por cuestiones de «seguridad» y porque «es una medida preventiva que beneficia al conductor y salvaguarda puestos de trabajo».

En un comunicado, Villaverde aseguró que «si la empresa tuviese la más mínima intención de intentar solucionar los problemas que existen, se presentaría con alguna propuesta en el Sasec». La próxima reunión para abordar este conflicto se iba a llevar a cabo mañana, pero el encuentro «está en el aire» porque parte del comité de empresa no puede acudir.