La plantilla de TUA mantiene su protesta y se manifestará ante el Ayuntamiento de Oviedo Un autobús cumple uno de los servicios mínimos durante la última jornada de huelga. / ALEX PIÑA La primera de las jornadas de la hulega indefinida será el martes 22 y las elecciones sindicales se celebran el día 29 J. C. A. OVIEDO. Martes, 8 enero 2019, 02:15

Fuentes del comité de empresa de TUA, la concesionaria del transporte público de Oviedo, anunciaron ayer su intención de manifestarse en la plaza de la Constitución minutos antes del comienzo del Pleno municipal ordinario del mes de enero que se celebra a las cinco de la tarde de hoy. Los trabajadores pretenden así mantenerse movilizados en el tiempo que les queda hasta la nueva jornada de paros convocada para el martes 22.

Desde comienzos de diciembre, la plantilla mantiene con la dirección de la empresa un conflicto provocado por varias reivindicaciones laborales que han ido protagonizando las reuniones entre ambas partes -infructuosas hasta la fecha- y que no han evitado ningua de las jornadas de paro convocadas hasta el pasado jueves.

Fue entonces cuando tras un encuentro de más de diez horas en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec), los trabajadores decidieron en asamblea extender la huelga como indefinida todos los martes y jueves comenzando el próximo 22. El conflicto se ha enconado hasta límites insospechados durante los primeros días aunque nunca ha habido acercamiento de posturas entre las partes como para cerrar acuerdos en algunas de las reivindicaciones.

En primer lugar los trabajadores pusieron como línea roja para negociar el resto de puntos el derecho a descanso en jornada. Es un asunto judicializado y con algunas sentencias favorables para los trabajadores del sector en otros lugares como en Avilés. Ante la manifiesta imposibilidad de romper el esquema de frecuencias con las que pasan los autobuses si los conductores descansaran media hora en los turnos cortos o cuarentra y cinco minutos en los de más de nueve horas, se barajan opciones de incorporarlos al comienzo o final de de ls jornadas o de acumularlos hasta conseguir jornadas completas de vacaciones.

Para ello llegaron a solicitar un laudo externo que decidiera por ambas partes pero no ha llegado a producirse. Ni por esas.

Por otro lado, los trabajadores pretenden que se reduzca la temporalidad en la empresa y que el acuerdo que tenían firmado hasta el pasado diciembre para los contratos relevos se mantenga. Según datos de TUA, el porcentaje de contratos indefinidos es del 80,51% -muy por encima de la media del sector-, para una plantilla de 236 personas, de las que 209 son conductores. Los trabajadores hablan de cifras menores, en todo caso, y de salarios exiguos para los temporales y contataods en prácticas.

Hay más, otra de las mejoras laborales que pretenden conseguir los trabajadores es la instalación de servicios en alguna de las cabeceras de las líneas, algo demandado, sobre todo, por las mujeres en plantilla.

Se llega así al asunto central de la protesta para la concesionaria. Desde TUA se apunta a que el resto de reclamaciones no son sino «meras excusas» para evitar la implantación del 'Alcolock', un sistema que inutiliza los autocares si el conductor da positivo por alcoholemia. La empresa ha reiterado desde la primera hora que «con la seguridad de los pasajeros no va a transaccionar» y culpa al comité de bloquear las negociaciones en una disputa estéril. Los conductores, por su parte, rechazan ese argumento afirmando que no se niegan a pasar controles siempre y cuando tengan posibilidad de contraanálisis y un protocolo de actuación.

Fuentes consultadas apuntan además, a una lucha sindical en el seno de la plantilla para mantenerr las movilizaciones. El calendario concuerda. Los trabajadores están llamados a elegir un nuevo comité el próximo martes 29 de enero, que coincidiría con la tercera de las nuevas jornadas de huelga convocadas. En la actualidad el comité está formado por cinco representantes de USO, tres de CC OO y uno de UGT, pero CSI cuenta de facto con dos de los representantes de CCOO que se desvincularon de su anterior central. El delegado de comisiones fue el único en votar en contra de la huelga.

La manifestación ante el Ayuntamiento busca, además, que el equipo de gobierno medie de nuevo entre ambas partes. El alcalde, Wenceslao López, afirmó en recientes fechas que entre él y la concejala responsable del servicio, Ana Rivas, han empleado más de 80 horas de trabajo para tratar de frenar una huelga que tiene en los ciudadanos de Oviedo a sus máximos perjudicados. TUA contabiliza a diario más de 30.000 billetes. El Ayuntamiento se encuentra entre la espada y la pared al no poder inmiscuirse en las relaciones laborales de una empresa conciesionaria de un servicio público. Aun así, López advirtió que «el contrato se cumplirá a rajatabla».