La plaza de toros, vallada tras nuevos desprendimientos La plaza fue ayer acordonada por la Policía Local. / PIÑA El Ayuntamiento encarga un informe sobre el estado del inmueble, pero cualquier actuación necesitaría permiso de la Consejería de Cultura G. D. -R. OVIEDO. Viernes, 26 abril 2019, 01:13

Las tormentas y el granizo del martes o los vientos de antes de ayer y ayer o una mezcla de ambos hicieron que varios cascotes, tejas y partes de la cubierta de la plaza de toros de Buenavista se desprendieran y cayeran a los viales que rodean el coso y al parque anexo. Ayer la Policía Local procedió a vallar todo el recinto para impedir el acceso, pero el problema no es nuevo y la solución, admitió la concejal de Infraestructuras, Ana Rivas, no es fácil. La edil informó que ha encargado al servicio de Edificios una nueva revisión del estado del inmueble, clausurado hace doce años por la ruina del graderío superior -un añadido de postguerra de ínfima calidad constructiva- y en el que no se ha invertido un euro, no ya desde entonces, sino en los últimos 25 años.

La plaza está pendiente de algún tipo de intervención que la salve de la ruina, permita su adaptación a otros usos y el cumplimiento de la normativa de seguridad. Todo eso está muy bien, pero choca con su catalogación como Bien de Interés Cultural que ha impedido todos los intentos con el argumento de que se trata de un edificio singular, con un uso característico. El Principado abrió el año pasado la puerta a algún tipo de entendimiento si el Ayuntamiento rebaja su protección en el Catálogo, pero hasta una reparación mínima necesita del permiso del Consejo de Patrimonio.