Pleno a las cinco de la tarde y votación nominal para elegir al futuro alcalde Cristina Coto (Vox), saluda al alcaldeen funciones ante Mario Aria (PP), y Ana Taboada (Somos). / ALEX PIÑA Miembros de las cinco listas que lograron representación en las elecciones del pasado 26 de mayo consensúan las reglas de la sesión G. D. -R. OVIEDO. Sábado, 8 junio 2019, 01:55

El futuro alcalde de la ciudad lo será por la tarde. Los delegados de las cinco candidaturas que obtuvieron representación en la próxima Corporación en las elecciones del pasado 26 de mayo se reunieron ayer en el Ayuntamiento para coordinar la sesión plenaria de investidura. Será el próximo sábado, día 15, a las cinco de la tarde, y con votación nominal, cada concejala manifestará su preferencia al ser interpelado desde la mesa de edad. Una mesa de la que podría ya no levantarse Alfredo Canteli. El candidato del PP es el más veterano de los concejales electos y también el cabeza de la lista más votada. Si ningún otro candidato logra el apoyo de la mayoría absoluta del Pleno, el respaldo de 14 concejales, será alcalde.

De eso ayer no se habló. Reunidos con el secretario general y el alcalde en funciones, Wenceslao López, los representantes de PP, Mario Arias; PSOE, Ana Rivas; Ciudadanos, José Luis Costillas; Somos Oviedo, Ana Taboada; y Vox, Cristina Coto, consensuaron que la sesión se celebre en horario vespertino y, por indicación del secretario, que el voto sea nominal.

Sobre las negociaciones en marcha, Ciudadanos reunirá a su comité autonómico de pactos, del que forma parte su candidato Nacho Cuesta, esta mañana, pero de ahí saldrán poco más que unas reglas generales y la formación no tiene previsto mantener contactos oficiales con otras formaciones a lo largo del fin de semana.

Ciudadanos insiste en defender las opciones de Nacho Cuesta de ser el próximo regidor

Martes de Campo

Con esos mimbres, el primer encuentro visible tendrá lugar durante la celebración del Martes de Campo. Las posiciones no se han movido desde que se terminaron de contar los votos. PP y PSOE presionan a Ciudadanos, que dice que hablará con los dos, para que deshoje la margarita. El partido de Albert Rivera lo ha complicado todo un poco más, creando un comité de pactos nacional y 17 autonómicos, y lanzando mensajes contradictorios mientras apura opciones de gobernar en Madrid.

La regla general es que la prioridad es llegar a acuerdos con el PP. Pero hay líneas rojas de distintos tamaños. No se gobernaría con Podemos (Somos Oviedo) ni se negocia con Vox, aunque no se excluye que los votos de los de Santiago Abascal les den alguna plaza. En Oviedo, todo eso es accesorio. El acuerdo natural, sostiene el PP, es formar un gobierno estable con los nueve concejales de los populares y los cinco de la lista de Nacho Cuesta. La otra opción -«pacto contra natura», en palabras de Canteli- es que Ciudadanos llegue a un acuerdo con el PSOE y Somos, estos últimos ante la disyuntiva entre facilitar el gobierno al PP o a otro candidato. En ese escenario, la formación naranja no descarta o, por lo menos así lo dice, que Cuesta pueda ser el alcalde.