El Pleno dará el visto bueno definitivo a la cuenta general del año pasado El equipo de gobierno lleva hoy a debate un informe sobre el estado de las negociaciones de la fábrica de armas de La Vega con Defensa G. D. -R. OVIEDO. Martes, 3 septiembre 2019, 03:13

Pleno ordinario e inusual. La Corporación volverá a reunirse hoy a las cinco de la tarde, como en los tiempos del tripartito, por causa de la reunión del presidente del Principado con los 78 alcaldes asturianos. La sesión verá la aprobación definitiva de la cuenta general de 2018 para su remisión al Tribunal de Cuentas. Se trata de un trámite sin debate, una formalidad que, sin embargo, puede animar al nuevo responsable de Economía, Javier Cuesta, a afear los números de su predecesor. El resultado presupuestario dejó un ahorro negativo de casi 10 millones de euros, incumplimientos varios y colocó al Ayuntamiento a las puertas del plan económico financiero que ha tenido que acabar aprobando el mes pasado con un recorte de 32 millones de euros.

No es lo previsto, pero nunca se sabe. Cada Corporación coge sus usos. Por ejemplo, esta lleva a debate esta tarde un informe pedido por el alcalde a Cuesta sobre el estado de los expedientes sobre las negociaciones del Ayuntamiento con Defensa por la fábrica de La Vega. Hasta ahora, de los informes se daba cuenta, sin más, en la junta de gobierno. Más que nada porque no hay nada que debatir ni aprobar. Políticamente, sin embargo, parece la parte más jugosa de la sesión y una en la que al anterior alcalde, Wenceslao López, le lloverán palos desde todos los lados, incluido el de sus exsocios de gobierno, de Somos, a cuenta de la tasación de los terrenos que no hizo pública el pasado mes de marzo.

Porque, en realidad, de debate solo figuran en el orden del día la reducción del régimen de dedicación del primer teniente de alcalde, Nacho Cuesta, de dedicación exclusiva al 75%, y la aprobación inicial de una modificación más de la ordenanza general de Subvenciones del Ayuntamiento.