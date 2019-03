El Pleno de Oviedo modifica el presupuesto para financiar el cambio de 3.500 farolas La oposición pone el trámite como ejemplo de las consecuencias de los incumplimientos de los presupuestos municipales G. D. -R. OVIEDO. Miércoles, 13 marzo 2019, 03:17

El equipo de gobierno ni se defendió. El combativo concejal de Economía, Rubén Rosón, no defendió la propuesta, escuchó los 'palos' de la oposición durante casi veinte minutos y ni replicó. El Pleno aprobó ayer una modificación del presupuesto prorrogado de 2018 para incluir el crédito sin intereses de 3,7 millones que financiará la renovación de 3.500 farolas. La oposición votó a favor -«no es posible dilatar más los plazos», señaló el popular Eduardo Rodríguez-, el Ayuntamiento corre el riesgo de perder la financiación-, pero no ahorró en críticas a la política presupuestaria del tripartito. «Los imcumplimientos no salen gratis», denunció. Entre los retrasos en aprobar las cuentas, el hacerlo en déficit y las vulneraciones de la regla de gasto, el Ayuntamiento tendrá que aprobar un plan económico financiero para corregir los desequilibrios, «14,5 millones de este año y 18 del anterior», lo que condena a «la parálisis de las inversiones». «Tiene que ser frustrante para Ana Rivas tener proyectos que no pueden financiarse, que se financian en junio y que se quitan en noviembre», denunció Rodríguez.

En ello incidió también el portavoz de Ciudadanos, Luis Pacho, que recordó que la renovación de las farolas figuraba en el presupuesto del año pasado, pero fue borrada, junto con actuaciones por 25 millones de euros, en noviembre para «cumplir la regla de gasto». «Este pleno», dijo, «es la prueba de los problemas que trae aprobar presupuestos que incumplen la norma y hacerlo tarde y mal, la prueba de que trae consecuencias».

La modificación presupuestaria se someterá ahora a información pública para alegaciones y podría no llegar a entras en vigor si el equipo de gobierno logra aprobar antes los presupuestos para este año. Claro que también presentan un déficit de 12,6 millones.