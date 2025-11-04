Pleno en Oviedo: «Vamos a continuar exigiendo la Ronda Norte y será una realidad con el PP»

Con un minuto de silencio en recuerdo a la exconcejala de Educación en el Ayuntamiento de Oviedo, la médico Mercedes González, fallecida la semana ... pasada, comenzó esta mañana el Pleno municipal. Una sesión que arrancó con un asunto de calado: la Ronda Norte. En realidad, con una proposición de urgencia del PSOE para lograr apoyos -solo logró el respaldo de IU- para ejecutar como alternativa, y con fondos municipales, el vial entre Las Campas y La Pixarra.

No solo no salió adelante si no que sirvió para una nueva defensa encendida del equipo de gobierno, del PP, de Vox y la edil no adscrita, por el macroproyecto. EL concejal de Infraestructuras y Planeamiento Urbanístico, Nacho Cuesta, no lo pudo decir más claro: «Vamos a seguir reivindicado y exigiendo la ejecución de la Ronda Norte». Eso sí, «no a cualquier precio, es irrenunciable preservar los valores patrimoniales, medioambientales y urbanos del Naranco y sus espacios aledaños».

La propuesta del gobierno de Alfredo Canteli, que intervino para cuestionar el cambio de opinión de los sociales en Madrid, consiste en la creación de dos túneles, uno entre Cuyences y La Florida y otro de Las Campas a La Lloral. «Me gustaría saber dónde está la agresión al monte Naranco, es una propuesta técnica y económicamente viable», defendió Cuesta. La alternativa propuesta por el Grupo Municipal Socialista, rechazó, «es un parche» y por tanto reiteró que la Ronda Norte «aunque ahora sabemos que no vamos a contar con el apoyo del Gobierno regional y central, será una realidad con el PP».

El encargado de defender la proposición de urgencia fue el portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza. El llamado Acceso Norte a Oviedo, argumentó, es una «infraestructura anacrónica» y no cuenta, advirtió, con el apoyo vecinal, según la encuesta ciudadana incluida en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Tampoco, mencionó, con el respaldo del Colegio de Ingenieros de Caminos, de Tráfico o arquitectos, «Será uno de los túneles más largos de Europa y no tiene aceptación», concluyó el edil. Negó además que él haya cambiado de criterio con un zasca al concejal de Infraestructuras: «Señor Cuesta, cuando usted militaba en las filas del PSOE este concejal ya estaba en contra de la Ronda Norte».

Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo también se mostró especialmente en contra del proyecto. Alejandro Suárez advirtió de que «mientras Oviedo Zapico sea consejero, Ronda Norte no por tierra,mar y aire; estamos bloqueándola y no va a pasar a Madrid». Por su parte, tanto Vox como la edli no adscrita, Elena Figaredo, apoyaron la necesidad de esta infraestructura. «La Ronda Norte no es un proyecto desfasado», indicó Peralta, que reprochó al PSOE que «trata de ponerse la medallita» intentando evitar la inversión de Madrid.