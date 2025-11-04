El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los ediles en el Pleno municipal que se está celebrando este martes. S. N.

Pleno en Oviedo: «Vamos a continuar exigiendo la Ronda Norte y será una realidad con el PP»

El equipo de gobierno rechaza apoyar la alternativa propuesta por el PSOE con un vial entre La Pixarra y La Lloral y reivindica esta infraestructura

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Martes, 4 de noviembre 2025, 12:10

Comenta

Con un minuto de silencio en recuerdo a la exconcejala de Educación en el Ayuntamiento de Oviedo, la médico Mercedes González, fallecida la semana ... pasada, comenzó esta mañana el Pleno municipal. Una sesión que arrancó con un asunto de calado: la Ronda Norte. En realidad, con una proposición de urgencia del PSOE para lograr apoyos -solo logró el respaldo de IU- para ejecutar como alternativa, y con fondos municipales, el vial entre Las Campas y La Pixarra.

