El Pleno sobre el PGO será por la tarde como solicitaron los vecinos de Priorio E. C. OVIEDO. Viernes, 11 enero 2019, 03:53

La Plataforma Vecinal contra las plantas de asfalto y hormigón, por un Oviedo Saludable (PVOS) había solicitado que el Pleno extraordinario fijado para el día 14 de este mes y en el que se va a tratar la modificación puntual del PGO para evitar la implantación de industrias en las canteras de la parrroquia se celebre «com amparo legal, si lo hubiera, en horario vespertino tras jornada laboral». Así será, a las 17 horas finalmente, según informó ayer el Ayuntamiento, una vez que la reclamación vecinal encontró amparo en Secretaría municipal.

Lo había porque la convocatoria original ya contravenía el apartado quinto del artículo 38 del Reglamento del Pleno en lo relativo a las sesiones extraordinarias. «Si el Presidente no convocase el Pleno extraordinario para su celebración en el plazo señalado, -cosa que no hizo- quedará automáticamente convocado para el décimo día hábil siguiente al de la finalización de dicho plazo, a las doce horas». Las doce, no las nueve como estaba convocado. Será a las cinco, los vecinos irán.