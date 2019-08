Podemos critica las sanciones a los 'Once Solidarios del Reconquista'

La diputada de Podemos Asturies, Nuria Rodríguez, salió ayer en defensa de los 'Once Solidarios del Reconquista', los once sindicalistas que reventaron una presentación de Fitur en enero del pasado año 2018 y que ahora se enfrentan al pago de multas que ascienden hasta los 2.500 euros cada uno a petición de la Fiscalía. La protesta retrasó en quince minutos el desarrollo de la velada, que los trabajadores aprovecharon para denunciar las actuaciones de la gestora del establecimiento en materia laboral. «Es algo absolutamente desproporcionado», sentenció la diputada de Podemos. «La práctica de la defensa de los derechos laborales de los trabajadores, de la solidaridad y de la lucha conjunta por conseguir y preservar esos derechos no puede ser castigada y sancionada de esta manera», señaló a través de un comunicado.

Esas once personas que hoy están encausadas, prosiguió la diputada, «realizaron un acto que consideraron más que oportuno para dar a conocer a toda la gente qué era lo que estaba sucediendo en el hotel», advierte.

Las acusaciones particulares, por su parte, solicitan penas de hasta seis meses de cárcel para cada uno de los once imputados y el pago de 6.000 euros a la dirección del hotel por el «daño moral sufrido».

«Se quiere amordazar y evitar que las personas sigan desarrollando actos solidarios». Por eso, continua, «algunas entidades e, incluso, sindicatos deberían revisar sus posicionamientos ante estas cuestiones, porque, desde luego, hay principios éticos como la solidaridad, el respeto y el derecho a la crítica sindical que nunca deberían ponerse en tela de juicio», apostilla en relación al hecho de que en una de las acusaciones particulares esté presente un miembro de UGT.

En ese sentido, el portavoz del colectivo Trabajadores en Lucha, Marco Antuña, ya anunció anteayer la convocatoria de nuevas movilizaciones, fechadas el mismo día del juicio a las nueve de la mañana y a las puertas de los juzgados de lo Penal. «La protesta no es delito», defendió.