El poemario canalla de Carlos Balacera Carlos Balacera, en directo. / E. C. El primer libro del músico leonés, en prosa poética, se estrenará hoy en Carta de Ajuste ALBERTO ARCE OVIEDO. Sábado, 1 septiembre 2018, 02:33

Muchos han sido los músicos que han tratado a lo largo de sus carreras frenar la rapidez y el estrés que provoca la profesión con la práctica de un oficio más relajado y reflexivo como lo es el de la poesía. El leonés Juan Carlos Morán, 'Carlos Balacera' (Astorga, 1972), lo ha conseguido. El fruto de sus esfuerzos artísticos se han visto recompensado con la publicación de su primera obra poética, 'Escríbalo yo. Léalo el diablo', que presentará durante el mediodía de hoy en el restaurante Carta de Ajuste, de la calle San Bernabé.

«Me he pasado los últimos treinta años componiendo versos para canciones. La diferencia es que había que buscar la rima y musicarlos», cuenta. «Ahora estoy en plena desintoxicación de ello y he encontrado una terapia excelente en la prosa poética, el verso libre y, sobre todo, en lo que hay en mi poemario canalla», explicó, en declaraciones a este diario, el que había sido líder de Balacera, una icónica banda de rock and roll maragata con la que gabró cinco discos y se subió a numerosos escenarios de todos los lugares de la geografía española.

Prólogo

El libro de poemas viene introducido por un prólogo de otro escritor leonés, Felipe Zapico, e ilustrado por el tatuador David Robles. «Unas palabras de 'Zapi' no han de cerrar un libro, han de abrirlo», afirmó el que se describe a sí mismo como «lector impenitente desnudo en formación técnica influenciado por Panero, Bukowsky, Hunter S. Thompson o Nietzsche».El nuevo poeta también comentó que tiene un vínculo «especial» con la ciudad y a grandes y «locos» amigos en ella.