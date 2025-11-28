La policía corta la calle San Francisco de Oviedo ante la alarma por un hombre que se podía precipitar desde una azotea

Rafael Francés Oviedo Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:27 Compartir

Efectivos de las policías Nacional y Local de Oviedo y bomberos han cerrado la calle San Francisco durante una media hora esta mañana ante el riesgo de que un hombre se precipitase desde la azotea de uno de los edificios.

Minutos antes de la una de la tarde varios coches patrulla de la Policía Local y Nacional cerraron con premura la calle San Francisco, junto con los bomberos, para entrar con prisa en el número 8 de la calle, donde, según los testigos, un hombre se había asomado a la azotea y corría el riesgo de que se precipitara al vacío.

El suceso congregó a muchas personas alrededor de la zona cerrada por cintas policiales que se preguntaban la razón del despliegue policial. El suceso acabó sobre la una y cuarto de la tarde cuando policías y bomberos abrieron la calle una vez que ya había pasado el peligro de que el hombre se precipitara desde la azotea.

Temas

Oviedo

Bomberos