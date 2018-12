La Policía detiene a un joven rumano por agredir a su pareja en El Antiguo

En plena madrugada del viernes, en el Oviedo Antiguo, saltó la alarma. Una joven, de 20 años, acababa de ser agredida presuntamente por su pareja, un rumano de 22, que permanece en los calabozos del Cuerpo Nacional de Policía tras ser detenido por un delito de violencia de género.

La víctima, natural de Avilés, recibió un puñetazo en la cara y una patada. El maltrato se produjo a las cinco de la mañana en la calle Ildefonso Sánchez Martínez; cuando los agentes de la Policía Local llegaron se encontraron a la víctima y al agresor en la confluencia de las calles Postigo y San José. No estaban solos, les acompañaban una amiga y el hermano de ella que había acudido rápidamente en su defensa, explicaron fuentes cercanas al caso.

Con los golpes muy recientes, la chica declaró que no era la primera vez que su pareja le agredía, que ya lo había hecho anteriormente. Una de esas veces, llegó a interponer una denuncia contra él en la Policía Nacional, pero acabó retirándola.

Tras la agresión, los agentes de la Local llevaron a la víctima al Servicio de Atención Continuada del centro de salud de La Lila, donde fue atendida por las contusiones sufridas, mientras que la Nacional se ocupó de trasladar al detenido por violencia de género al calabozo, donde ayer aún permanecía arrestado, según pudo saber este periódico.

Dos casos en una semana

Este nuevo caso de maltrato sucede apenas una semana después de que otro hombre, de 52 años, intentara forzar la vivienda de su expareja, en el centro de Oviedo, armado con seis cuchillos, tras haberla mandado previamente varios mensajes amenazantes al teléfono móvil.

Como ella no le abrió la puerta, él se valió de tres cuchillos para intentar abrirla, hiriéndose en las manos. Precisamente, ensangrentado lo hallaron los agentes de la Local en el portal. En su defensa, aseguró, muy nervioso, que su expareja le había atacado con un cuchillo por lo que tuvo que defenderse alzando las manos para protegerse. El relato no encajó y fue detenido, a lo que no opuso resistencia entrando en un estado de calma.

Tras prestar declaración en el Juzgado de Violencia de Género, su titular decretó su puesta en libertad aunque con cargos y con una orden de alejamiento de su víctima.

Hoy el joven rumano, de 22 años, será el que se siente en el juzgado por presuntamente agredir a su novia.