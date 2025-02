La Policía intensifica la vigilancia en los viajes de larga distancia

J. C. A. OVIEDO. Miércoles, 24 de febrero 2021, 00:51 | Actualizado 02:22h. Comenta Compartir

Estación de ferrocarril de la calle Uría, diez de la mañana. La Brigada Móvil de la Policía Nacional, dedicada al control y seguridad de pasajeros, se despliega frente al andén del Alvia que llega de Gijón con destino a Madrid y Castellón. Uno de los miembros del operativo pregunta a la taquillera: «¿Cuántos son?». «Treinta y cinco». Al final serán treinta y ocho los pasajeros que traten de subir al tren. No todos lo harán.

Quien está acostumbrado a viajar en plena pandemia lleva los papeles listos. Bien impresos, bien en el teléfono. Los tres agentes comprueban los motivos laborales, de salud o por estudios para romper el cierre perimetral de la región y explican cómo funciona la brigada.

«Lo normal es que comencemos el operativo en la cabecera, en Gijón y los agentes vuelvan en el tren hasta aquí. Hoy lo hacemos solo en Oviedo», indican los policías. Han aprendido, a lo largo del último año y los diferentes decretos, a distinguir entre viajes internos e interprovinciales. «Los controles son aleatorios pero lo normal es vigilar los viajes de larga distancia, los que son dentro de la comunidad tenemos comprobado que están justificados por trabajo o estudios», advierten.

Para los viajeros, la presencia de los agentes es ya una rutina que ha traído el coronavirus. Algunos, no obstante, se sorprenden por la presencia de medidas de distanciamiento e higiene.

Wisam Chouaibi es el primero en llegar al andén. Abre la maleta y rebusca el permiso. Todo correcto. «He pasado unos días en Asturias por trabajo y vuelvo a Barcelona. Allí es imposible, no sabéis lo que tenéis aquí: espacio en los autobuses, gel en los espacios públicos... Una maravilla», reconoce. Paula Figar se desplaza para pasar un reconocimiento médico y explica que le parece «maravilloso que se controlen los desplazamientos, es lo que hay que hacer».

No obstante, el control se salda con una propuesta de sanción a un hombre sin justificante y también enviarán a una ciudadana colombiana a Comisaría por no tener los papeles. Actuaciones de extranjería que no son extrañas, reconocen los agentes.