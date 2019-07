La Policía Local de Oviedo detiene a un chico de 19 años tras dar «dos bofetones» a su madre El arrestado impidió la entrada de su progenitora, de 44 años, a su casa tras una noche de fiesta y horas después la agredió «a mano abierta» CECILIA PÉREZ OVIEDO. Martes, 16 julio 2019, 02:01

Una madre y su hijo salieron de fiesta por separado y al llegar a su domicilio acabaron discutiendo. La trifulca terminó de la peor de las maneras, con el joven detenido por un presunto delito de violencia doméstica. Agredió a su progenitora propinándole dos «bofetones», según explicaron fuentes de la Policía Local.

Todo ocurrió la madrugada del domingo en el domicilio que madre e hijo, de nacionalidad ecuatoriana, comparten en la calle Aurora de Albornoz, en el barrio de La Argañosa.

La mujer, de 44 años, relató a la Policía Local, que acudió al domicilio tras el suceso, que ella y su hijo salieron de fiesta la tarde-noche del sábado. El primero que regresó a casa fue el joven de 19 años. Lo hizo, según fuentes policiales, a las seis de la mañana del domingo. Su progenitora llegó dos horas después, a las ocho. La sorpresa se la llevó cuando al intentar acceder al domicilio no podía. Su hijo había cerrado la puerta dejando la llave insertada por dentro en la cerradura. La mujer llamó al timbre pero se llevó la sorpresa de que no funcionaba. Contó a los agentes que su hijo lo había desconectado. Procedió entonces a llamarle por teléfono pero no recibió contestación alguna, según el relato que ha trascendido a través de fuentes policiales.

No fue hasta el mediodía cuando el chaval abrió la puerta del domicilio. Se inició entonces una fuerte discusión entre la madre y su hijo. La trifulca fue subiendo de tono hasta el punto en el que el hijo arremetió contra su madre propinándole «dos bofetones a mano abierta» en el rostro. La mujer alertó a la Policía Local.

Cuando los agentes llegaron al domicilio, pudieron comprobar que la mujer tenía «el pómulo izquierdo hinchado» y el ojo de ese mismo lado de la cara «enrojecido», por lo que fue trasladada a urgencias del Centro de Salud de La Ería.

El joven fue arrestado y tras pasar a disposición judicial se le imputa un presunto delito de lesiones en ámbito de violencia doméstica.

Agresión en Ventanielles

El pasado mes de febrero, una mujer de 81 años resultó herida de gravedad tras ser brutalmente apaleada por su hijo de 59 años. La desfiguró a puñetazos para arrebatarle el dinero que llevaba en el delantal. La anciana estuvo ingresada en el Hospital Universitario Central de Asturias casi un mes. Actualmente, se encuentra en «un domicilio decretado secreto» por orden judicial. El agresor, con problemas mentales, actuó bajo la influencia del alcohol. Permanece en prisión provisional a la espera de juicio.