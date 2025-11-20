El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La Policía Local estrecha su colaboración con el resto de cuerpos para garantizar la seguridad en Oviedo

Una nueva junta local a tres bandas elaborará en seis meses un plan de objetivos e identificará los principales problemas de criminalidad que afectan al municipio

Jueves, 20 de noviembre 2025

Durante la celebración de la festividad del Pilar, el pasado 12 de octubre en el acuartelamiento del Rubín de Oviedo, el coronel Francisco Javier ... Puerta, jefe de la Zona de Asturias de la Guardia Civil, puso en valor la necesidad de impulsar el trabajo conjunto entre las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el objetivo de explotar las capacidades de unos y otros en favor del amparo de la ciudadanía, y deseó que ello pudiera materializarse de una manera formal. Dicho y –por la parte que le toca al Ayuntamiento, al menos– hecho. La junta de gobierno local ha aprobado formalizar sendos convenios de colaboración entre la Policía Local y la Secretaría de Estado de Seguridad –con la Dirección General de la Guardia Civil y de la Policía Nacional– a efectos de establecer «una colaboración entre ambos cuerpos que permita una mejor y efectiva participación en el diseño, ejecución y evolución de las políticas de seguridad ciudadana en aras a una mayor protección de los ciudadanos del término municipal».

