La Policía Local estrecha su colaboración con el resto de cuerpos para garantizar la seguridad en Oviedo

Durante la celebración de la festividad del Pilar, el pasado 12 de octubre en el acuartelamiento del Rubín de Oviedo, el coronel Francisco Javier ... Puerta, jefe de la Zona de Asturias de la Guardia Civil, puso en valor la necesidad de impulsar el trabajo conjunto entre las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el objetivo de explotar las capacidades de unos y otros en favor del amparo de la ciudadanía, y deseó que ello pudiera materializarse de una manera formal. Dicho y –por la parte que le toca al Ayuntamiento, al menos– hecho. La junta de gobierno local ha aprobado formalizar sendos convenios de colaboración entre la Policía Local y la Secretaría de Estado de Seguridad –con la Dirección General de la Guardia Civil y de la Policía Nacional– a efectos de establecer «una colaboración entre ambos cuerpos que permita una mejor y efectiva participación en el diseño, ejecución y evolución de las políticas de seguridad ciudadana en aras a una mayor protección de los ciudadanos del término municipal».

Así viene recogido en el texto del acuerdo aprobado por el equipo de gobierno local del Partido Popular. Ahora bien, ¿en qué consistirá? Entre las medidas acordadas en el convenio se incluye la constitución de una junta local de seguridad, la que elaborará, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del documento, un plan en el que se recoja la problemática de seguridad existente en el ámbito municipal, se establezcan los objetivos y «se diseñen los programas de actuación que se estimen necesarios para afrontar mejor los problemas existentes».

El texto también deja claro que tanto la Policía Local del Ayuntamiento de Oviedo como las direcciones generales de la Guardia Civil y la Policía Nacional «consideran la seguridad ciudadana como uno de los pilares básicos de la sociedad del bienestar y estiman prioritario combatir la inseguridad desde las respectivas administraciones públicas mediante una actuación conjunta y coordinada». Ello, a través de un plan global de colaboración entre los diferentes cuerpos que «venga, de manera ordenada, a sumar todos los recursos destinados a tal fin».

En ese sentido, el gobierno local «es consciente de la necesidad de una colaboración entre ambos cuerpos en aras de una mayor protección a los ciudadanos del término municipal», continúa el acuerdo, y considera necesario establecer un marco general que permita una mejor y efectiva participación en el diseño, ejecución y evolución de las políticas de seguridad ciudadana, «estableciendo los mecanismos adecuados para asegurar una mayor participación y coordinación operativa entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los cuerpos de la Policía Local».

Así, las policías se encargarán de definir al detalle cuáles son los principales problemas de criminalidad que afectan a la capital asturiana y cómo combatirlos de la forma más efectiva. Los más comunes, aquellos relacionados con hurtos y robos, el tráfico de drogas y con especial atención a los delitos sexuales, la violencia de género y a la ciberdelincuencia, que lleva años haciendo estragos entre la población, principalmente, en forma de estafas informáticas y otros engaños que casi siempre tienen como objetivo sustraer dinero de sus víctimas.

La estadística

A ese respecto, Oviedo continúa siendo este año una de las ciudades más seguras del norte de España y Asturias, la segunda región del país en la que menos delitos se cometen. En el caso específico del municipio, la estadística de criminalidad del Ministerio del Interior, con datos actualizados hasta el pasado mes de junio, refleja un ligero repunte del 2% en el total de infracciones penales cometidas con respecto al mismo periodo del año anterior. Eso sí, la criminalidad convencional ha descendido un 4,4%. En total, 3.872 delitos detectados en los primeros seis meses de este 2025. Se han cometido 907 hurtos, 121 robos con fuerza en domicilios, 60 delitos de lesiones y riña tumultuaria, 40 delitos contra la libertad sexual y 7 violaciones. Sí ha aumentado notablemente el número de robos con violencia e intimidación, un 36,4% (75 casos) y la cibercriminalidad, un 21,9% (1.134 infracciones).