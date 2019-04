La Policía Local realizó durante el año pasado 225 intervenciones en domicilios CECILIA PÉREZ OVIEDO. Martes, 9 abril 2019, 01:18

Entre las intervenciones en domicilios, las llamadas por caídas son las más recibieron los agentes de la Policía Local durante el pasado año en el municipio, 71 avisos de este tipo. Pero hubo más. Gente atrapada en sus casas, en los ascensores o ancianos que no responden a las llamadas de sus familiares, así hasta sumar 225 intervenciones en domicilios durante todo el 2018. Las intervenciones en las viviendas por caída de sus moradores implican «que los agentes colaboran para levantarlos y en su caso enviarlos a los servicios de urgencia médica», explican fuentes de Seguridad Ciudadana.

Cuando se actúa porque las personas no responden en sus domicilios, a la intervención se suma el cuerpo de Bomberos que son quienes facilitan el acceso a los inmuebles. En la mayor parte de los casos los avisos se resuelven sin víctimas, otras no. Así el 20 de noviembre de 2018, en un piso de la calle José Uría, hallaron el cadáver de una mujer después de que su madre avisara de que no podía entrar en su vivienda.