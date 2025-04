La Policía Local reforzará la seguridad en los barrios de Pumarín, Vallobín y El Antiguo

CECILIA PÉREZROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Martes, 17 de diciembre 2019, 01:14 Comenta Compartir

Asaltos a bares, agresiones perpetradas por menores, daños a vehículos y robos con violencia. El último de estos, perpetrado este pasado viernes cuando un hombre robó en un comercio de la calle Joaquín Blume tras ponerle en el cuello una navaja a una clienta. Hechos que «preocupan» a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aunque coinciden en señalar los casos ocurridos como «aislados». Con todo, la Policía Local, Nacional y Guardia Civil trabajan para reforzar los operativos de vigilancia en el municipio.

La Concejalía de Seguridad Ciudadana aseguró ayer a EL COMERCIO que incrementará la presencia policial en varias zonas de la ciudad. El edil de ramo, José Ramón Prado, aseguró que «se estará más encima» de barrios como Vallobín, Pumarín y El Antiguo. «Los casos que hemos vivido en los últimos días preocupan», aunque «no son para nada alarmantes al tratarse de hechos, más bien aislados», abundó.

La vigilancia en la zona de El Antiguo viene motivada por las agresiones cometidas en los últimos meses, reconocieron desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana: desde los apuñalamientos perpetrados en las fiestas de San Mateo al último suceso ocurrido en la plaza de El Fontán cuando media docena de menores acorralaron, golpearon y robaron la cartera a un hombre de 53 años. Fue a finales de octubre.

Por su parte, la vigilancia en determinados barrios alejados del centro urbano aumentará tras los robos perpetrados en las últimas semanas. En menos de un mes, por ejemplo, se han denunciado seis asaltos a bares de Oviedo, desde Ciudad Naranco a La Tenderina. «Todo está en manos de la Policía Nacional, encargada de las investigaciones pertinentes», especificó el edil de Seguridad Ciudadana. De hecho, José Ramón Prado insistió que la colaboración entre los dos cuerpos «es máxima».

Respuesta coordinada

Ayer mismo, el jefe superior de la Policía Nacional en Asturias se refirió a estos sucesos: «Nos preocupan, ocupan y estamos con estos robos que no solo ocurren aquí», justificó Juan Jesús Herranz Yubero al ser preguntado por el incremento de las conductas delictivas en la capital asturiana. El comisario reconoció que se están reforzando operativos con «grupos específicos y coordinados» y «dando respuesta porque se han producido detenciones». La semana pasada 'cayó' un miembro de un grupo organizado que atracó una joyería en avenida del Mar. La Policía Nacional lo detuvo como presunto integrante de la conocida 'banda del Seat León'. La justicia lo dejó en libertad sin cargos al no ver indicios de que pudiera pertenecer a este grupo criminal.

Fuentes de la Guardia Civil, por su parte, aseguraron que «no se ha detectado un incremento de robos», sin embargo ha dispuesto en las dos últimas semanas «operativos de prevención en los que participan todas las compañías», precisaron. Los dispositivos se centran en la vigilancia de establecimientos hosteleros y carreteras, en horario nocturno, con controles e identificaciones de personas y vehículos.

La hostelería ovetense ha sido uno de los sectores más perjudicados en cuanto a hechos delictivos. En menos de un mes, hasta seis bares han sufrido la visita de los amigos de lo ajeno. De norte a sur de la ciudad, no hay barrio en el que los ladrones no hayan dejado su marca. Muchos de los asaltos, los investigadores los vinculan con la conocida como la 'banda del Seat León' por el modo de actuación. De El Cristo a Fozaneldi pasando por La Corredoria y Ventanielles. El método siempre es el mismo. Se acercan con un coche al establecimiento, rompen los cristales, acceden al interior y se llevan la recaudación de las máquinas tragaperras. Lo hacen en cuestión de segundos. «Van siempre a este tipo de máquinas y a las de tabaco porque siempre hay dinero en ellas. Nosotros, los hosteleros no tenemos acceso a la recaudación, solo puede retirarlo la empresa que las gestiona», explicó David González Codón, presidente de la junta local de Otea. Con todo, el representante de una parte de los hosteleros de la ciudad llama a la calma: «A nosotros no nos han transmitido preocupación por estos robos porque son casos aislados», apuntó González Codón.

El representante de Otea en Oviedo también quiso trasladar que «no creo que haya más inseguridad de la habitual» aunque aplaudió que se refuerce la presencia policial.

En la misma línea, el presidente de la Asociación Comercio de Oviedo. Nacho del Río calificó de hechos aislados los últimos acontecimientos. «La ciudad no es más insegura ahora que antes y tenemos plena confianza en el trabajo de la Policía», puntualizó.

Policía de barrio

Quien sí ha mostrado su «intranquilidad» es la Federación de Asociaciones de Vecinos de Oviedo (Favo). Su presidenta, Eva Sánchez, aseguró que «hay pocos policías en las calles y los vecinos queremos más presencia policial». En este sentido, recordó al concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, «la promesa electoral que nos hizo de crear la policía barrio». Desde la Favo incidieron en que «la zona urbana echa de menos ver más patrullas».

El propio concejal, en una entrevista concedida a este diario hace una semana, aseguró que la policía de proximidad estaría operativa a finales de 2020 y por fases. Primero en el barrio de El Antiguo, luego Colloto y por último, La Corredoria. Eso sí, siempre y cuando se cuente con el personal suficiente una vez se convoquen las 44 plazas pendientes. «Nosotros lo que queremos es reunirnos con el concejal. Desde la Favo le hemos pedido una reunión pero aún no nos ha contestado», lamentó Eva Sánchez.

Y todo, en un contexto donde por primera vez en cuatro años la tasa de delincuencia aumenta en el Principado de Asturias. De las 19.302 infracciones penales que se contabilizaban en 2018 a estas alturas del año, la región ha pasado a sumar 20.426 que se traduce en un incremento del 5,51%.