La Policía Nacional investiga los ataques a dos autobuses de TUA

La Policía Nacional ya investiga los ataques que sufrieron dos de los nuevos autobuses de TUA dotados con el sistema 'alcolock' -que obliga a los conductores a someterse a un control de alcoholemia antes de iniciar su turno y si dan positivo el vehículo no arranca- en la calle Julián Clavería, en El Cristo, y Catedrático Rodrigo Uría, en Olivares, el jueves por la mañana. La empresa concesionaria del transporte público de Oviedo puso una denuncia ese mismo día. Por el momento «no se ha identificado» a nadie, informaron fuentes de la Jefatura Provincial.

No han sido los únicos actos vandálicos sufridos por este tipo de autobuses. La concejala de Infraestructuras y Servicios Básicos, Ana Rivas, informó ayer de que en total ha habido cinco desde septiembre. Tres se produjeron cuando se puso en marcha el primer autobús híbrido y los otros dos tuvieron lugar entre las siete y las ocho de la mañana del jueves.

Coinciden en el tiempo con la amenaza de huelga por parte de los trabajadores, prevista para algunos días de diciembre y enero. Los conductores lamentan que la empresa concesionaria no cumple con la política de personal y no aplica los descansos recogidos en el real decreto de 2007, que establece que los empleados que trabajan de seguido seis horas deben parar durante treinta minutos y los que tienen un turno de nueve horas deben descansar cuarenta y cinco minutos. Asimismo, se quejan de que se no renueva el convenio por prejubilación que caduca dentro de unos días y la alta temporalidad.

La socialista explicó ayer que el Ayuntamiento no va a entrometerse en este conflicto para «no incurrir en la cesión ilegal de trabajadores» y pidió a la empresa que «resuelva sus conflictos laborales».

Izquierda Unida solicitó que la concesionaria sea «flexible» y «respetuosa» con el descanso de los trabajadores y respaldó las peticiones de la plantilla: «El real decreto con las paradas dentro del turno se aprobó en 2007, estamos en 2018 y la empresa aún no les ha dado soluciones. ¿Cómo no van a ir a huelga?», preguntó Cristina Pontón.

Promesas incumplidas

El portavoz adjunto del Grupo Municipal Popular, Gerardo Antuña, que gestionó el área de Transportes durante el pasado mandato, criticó que durante la huelga de mayo de 2015 al «PSOE se le llenó la boca con promesas» que ahora no ha cumplido: «El equipo de gobierno no es capaz de atender las demandas de los usuarios y tampoco son capaces de articular un diálogo entre la empresa y los trabajadores».