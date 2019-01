Posibles sanciones a municipios sin este contenedor Lunes, 7 enero 2019, 03:42

Oviedo no será ni mucho menos el primer concejo de Asturias que instale el 'cubo marrón'. Otros nueve municipios, entre los que se encuentran Gijón (que en la actualidad lidera la recogida), Aviles, Mieres o Grado, ya ofrecen este servicio y la capital del Principado, junto a Llanes, está en proceso de instalar dicho sistema en los próximos meses. En el polo opuesto se encuentran 26 ayuntamientos , que están obligados a instaurar esta medida, pero aún no lo han hecho. Es por ello, que se enfrentan a un posible multa, segun adelantó EL COMERCIO hace cuatro días. Asimismo, las ayudas que Cogersa ha puesto en marcha desde 2014 para la adquisición de los recipientes no están siendo un éxito. Cada año presupuesta un millón de euros pero las solicitudes que llegan solo suman a finales de año 400.000 euros.