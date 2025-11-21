El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El alcalde, Alfredo Canteli, preside el Pleno extraordinario de aprobación inicial del presupuesto. Mario Rojas
Las cuentas de Oviedo

El PP aprueba el mayor presupuesto de la historia de Oviedo para convertirla en «ciudad de oportunidades»

El gobierno local rechaza todas las enmiendas de la oposición, denuncia el «populismo» de Vox y anticipa a IU que el clima de colaboración y acuerdos continuará con el mantenimiento de las negociaciones

Alberto Arce
Paz De Alvear

Alberto Arce y Paz De Alvear

Oviedo

Viernes, 21 de noviembre 2025, 15:33

Comenta

El equipo de gobierno local del Ayuntamiento de Oviedo (PP) tiene clara su hoja de ruta económica para los próximos dos años. La capital ... asturiana contará previsiblemente el 1 de enero del ya cercano 2026 con un nuevo presupuesto que «consolidará la transformación de Oviedo» y que, con 281.250.100 euros en términos consolidados, también será el más alto de su historia. Un año después, el 1 de enero de 2027, «contaremos con otro que posicionará a Oviedo como una ciudad con proyección internacional». Son palabras de la concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, Leticia Fernández, durante su turno de defensa de las cuentas municipales del nuevo ejercicio en el Pleno extraordinario de este viernes, que se saldó con la aprobación inicial del presupuesto gracias a los 14 votos a favor del PP, la abstención de IU-Convocatoria por Oviedo y de la edil no adscrita Elena Figaredo, y a pesar de las enmiendas a la totalidad del PSOE y Vox. La Administración Canteli, sentenció, quiere hacer de Oviedo «una ciudad de oportunidades» y, entre otras cosas, seguir cosechando reconocimientos como la aspirada Capital Europea de la Cultura en 2031.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una fuerte granizada provoca una colisión entre nueve coches en la Autovía del Cantábrico: hay tres heridos
  2. 2 Fallece el joven de 36 años que resultó herido mientras cortaba un árbol en Oviedo
  3. 3 Un nuevo robo en un chalé en Gijón pone en jaque a las fuerzas de seguridad
  4. 4 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  5. 5

    La jueza concede el primer permiso de salida a la condenada por asesinar a Isabel Carrasco
  6. 6

    Los integrantes de la Brigada de Salvamento Minero de Asturias dimiten en bloque tras acumular más de 9.000 horas impagadas
  7. 7 Nieve, granizo y lluvia en el primer temporal del otoño en Asturias
  8. 8

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  9. 9

    La tormenta política por la condena al fiscal general llega a Asturias: piden nuevas elecciones
  10. 10 Estos son los nombres preferidos para los bebés nacidos en Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El PP aprueba el mayor presupuesto de la historia de Oviedo para convertirla en «ciudad de oportunidades»

El PP aprueba el mayor presupuesto de la historia de Oviedo para convertirla en «ciudad de oportunidades»