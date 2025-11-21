El PP aprueba el mayor presupuesto de la historia de Oviedo para convertirla en «ciudad de oportunidades»

El equipo de gobierno local del Ayuntamiento de Oviedo (PP) tiene clara su hoja de ruta económica para los próximos dos años. La capital ... asturiana contará previsiblemente el 1 de enero del ya cercano 2026 con un nuevo presupuesto que «consolidará la transformación de Oviedo» y que, con 281.250.100 euros en términos consolidados, también será el más alto de su historia. Un año después, el 1 de enero de 2027, «contaremos con otro que posicionará a Oviedo como una ciudad con proyección internacional». Son palabras de la concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, Leticia Fernández, durante su turno de defensa de las cuentas municipales del nuevo ejercicio en el Pleno extraordinario de este viernes, que se saldó con la aprobación inicial del presupuesto gracias a los 14 votos a favor del PP, la abstención de IU-Convocatoria por Oviedo y de la edil no adscrita Elena Figaredo, y a pesar de las enmiendas a la totalidad del PSOE y Vox. La Administración Canteli, sentenció, quiere hacer de Oviedo «una ciudad de oportunidades» y, entre otras cosas, seguir cosechando reconocimientos como la aspirada Capital Europea de la Cultura en 2031.

Por partes. González mostró «el compromiso de este equipo de gobierno para prestar servicios públicos de calidad y dar respuesta a todas las demandas y necesidades de Oviedo»; agradeció el trabajo realizado «a mis compañeros del gobierno y, sobre todo, a los técnicos de todo el área económica«, y acusó al Gobierno de España de »dificultar enormemente« la elaboración de los presupuestos de las administraciones locales por una »reiterada falta de información« en todo lo que tiene que ver con las entregas a cuenta, que suponen un 30% de los ingresos municipales. »Tenemos que hacerlo en base a previsiones«, criticó, y aprovechó también para solicitar »el desbloqueo del superávit». En cifras, el presupuesto asciende a 281.250.100 euros en términos consolidados, lo que supone un incremento del 3,83% con respecto al año anterior. En términos agregados, a 294.020.000 euros; 280.290.000 para el Ayuntamiento de Oviedo y 13.730.000 para la Fundación Municipal de Cultura. La edil popular calificó el proyecto presupuestario como «equilibrado», pues, en sus palabras, «cumple la estabilidad presupuestaria y con un superávit por operaciones corrientes de 11.140.008 euros, un ahorro bruto de 11.129.008 euros y un ahorro neto disponible de 10.693.090 euros».

Por capítulos, el de gastos de personal registra un incremento del 1,62%, rozando los 75 millones de euros, y ha permitido consignar una bolsa en cada vinculación jurídica para cubrir bajas temporales y otras posibles nuevas necesidades de personal no previstas inicialmente. En este apartado, subrayó González, «también se contemplan 4,3 millones de euros (1,02 millones más de los 3,28 millones de euros consignados en 2025) para retribuciones de personal contratado al amparo de planes de empleo, escuelas-taller y otros programas de fomento del empleo que pudieran surgir». Por otra parte, en lo que tiene que ver con los gastos en bienes corrientes, el dato es de 134 millones de euros, lo que supone un incremento en términos porcentuales con respecto al presupuesto de 2025 del 5,08%, añadió. También crece el nuevo contrato de mantenimiento de las instalaciones técnicas de los edificios municipales como el Calatrava y el Auditorio para los tres próximos años, «que asciende a 1.237.908 euros, lo que representa un aumento de 405.101 euros y destinándose para 2026 de un importe de 567.374,82 euros»; la aportación del nuevo contrato de limpieza y recogida y transporte de residuos roza los 25 millones; el de desbroces «duplica su importe» (1,4 millones), y Festejos, entre otras cosas, «incrementa la partida hasta los 2,9 millones».

La edil conservadora también sacó pecho de destinar a la zona rural «más recursos económicos que nunca» y, en su opinión, «los servicios básicos siguen siendo un pilar básico porque Oviedo debe continuar siendo la ciudad más limpia de España y un modelo en el que inspiren otras ciudades»; y se enorgulleció de un servicio de transporte público en constante renovación, que cuenta con una partida de algo más de 13 millones.

Políticas sociales

En materia de Políticas sociales, Leticia González insistió en la «obligación política y moral« de estar del lado de las familias con menos recursos. Así, se destinarán 15,3 millones a las políticas sociales, un 5,51% más que el año anterior; sin embargo, el PSOE denunció después que los 13,8 millones para la atención social primaria hay que restar 5,5 de las obras del centro social de Ventanielles. »Son 400.000 euros menos que el año pasado«, especificó el concejal Jorge García Monsalve.

Fue una de las partes del tenso debate entre los grupos municipales que siguió a la intervención de la edil de Economía. Un debate polarizado marcado por el enfrentamiento de la defensa a ultranza del PP de su gestión y el cuestionamiento de la fiabilidad de esta que realiza el PSOE, criticando ingresos inflados, la baja ejecución de las inversiones y, en última instancia, la «ficción presupuestaria» de los populares. En ese sentido, Vox, como viene siendo habitual, ocupó un espacio propio muy crítico y de confrontación total tanto con el PP como con la izquierda, denunciando la alta presión fiscal, el aumento del gasto «ideológico» y la inacción. Eso sí, también volvió a quedar de manifiesto que existe una zona intermedia en el Pleno, que es en la que se mueve IU-Convocatoria por Oviedo, reivindicando los avances negociados y poniendo el foco en los proyectos de futuro como La Vega, el Plan General, la renaturalización de Oviedo, las políticas de movilidad y, sobre todo lo anterior, esgrimiendo ese clima de colaboración como única salida posible para avanzar en la solución del acuciante problema de la vivienda en la capital.

A ese respecto, García Monsalve (PSOE), que puso voz al argumentario socialista en lugar del portavoz de la formación, Carlos Fernández Llaneza, tachó las cuentas de «irreales» y aseguró que estas «no responden a las necesidades del presente y renuncian al futuro». Puso el foco en el «desfase entre lo previsto y lo ejecutable», denunció la «sobreestimación de los ingresos» como los 6,5 millones que se prevé recaudar en multas (dos más que este año) o los 6,9 millones de la plusvalía (un 54% más) «sin que se haya revisado el catastro ni se hayan modificado las normativas». Un proyecto de presupuestos que reserva 33,8 millones para inversiones, que también dependerán de un nuevo préstamo de 12,35 millones, y que «no se corresponde con la capacidad histórica de ejecución presupuestaria de este equipo de gobierno».

En cambio, Gaspar Llamazares (IU-Convocatoria por Oviedo) quiso alejarse tanto «de la memoria económica cuando se habla de los éxitos y de los negativo del resto de las administraciones» como del «catastrofismo que hemos escuchado por parte de otros grupos». En su opinión, «Oviedo tiene grandes capacidades y nuestra prioridad es aprovecharlas al máximo para que todos los ciudadanos se vean beneficiados». También, siempre en base en esos acuerdos que han estado tejiendo con el PP y que, entre otras cosas, han posibilitado la creación de la Oficina de Vivienda, encargada de gestionar la cesión de terrenos para la construcción, por parte del Principado, de 300 viviendas públicas en la ciudad. No obstante, se abstuvieron, respondió, porque aún les quedan puntos por tratar. Entre ellos, la creación de un plan municipal de vivienda, la actualización del servicio de transporte público y la adopción de una estrategia de renaturalización más ambiciosa.

Leticia González le agradeció ese clima de entendimiento y le anticipó que continuarían en la misma línea con el objetivo de transformar esa abstención en voto positivo, pero dejó claro que Sánchez aún le debe a Oviedo las viviendas prometidas para jóvenes. El PSOE también cogió ese guante y deslizó a IU que en estos momentos ya no caben modificaciones en el proyecto presupuestario, poniendo en duda que las negociaciones entre ambos partidos se vayan a materializar en las cuentas.

La portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, acusó al gobierno local de promover «una política continuista, de subir impuestos, de mantener sus políticas ideológicas y de seguir con el expolio al ciudadano». El PP respondió a esto con cuatro palabras: «demagogia», «populismo», «ruido» y «mentiras» (Gaspar Llamazares había añadido «furia» a las anteriores). «Furia», continuó Peralta, «es lo que siente la gente cuando ha tenido que pagar un 7% en el IBI, cuando vamos a financiar asociaciones que se burlan de la virgen de Covadonga...», y tiró de ejemplo personal asegurando que «he pagado 30 más en IBI hoy». Ante esto, el alcalde, Alfredo Canteli, la cortó y le recordó que en el Pleno se estaba hablando «del presupuesto de 2026», en el que los impuestos están «congelados». «Estamos todos muy 'frozen'», ironizó la conservadora, para concluir afirmando que «seré populista, pero al menos soy graciosa».

Con menos minutos, pero en su línea habitual, la concejala no adscrita Elena Figaredo reclamó recortes en igualdad y cooperación, además de un modelo de empleo basado en subvenciones directas a empresas que contraten a parados. «Me abstengo porque, a pesar de ser un presupuesto de derecha, no es lo suficientemente bueno para los ovetenses», incidió.

Cultura y deporte

La concejala de Economía también aseguró que «Oviedo es un referente cultural» y en esta materia, además de los 13.730.000 euros para la Fundación Municipal de Cultura, el presupuesto de 2026 destinará 800.000 euros a perfilar la candidatura de Oviedo a convertirse en Capital Europea de la Cultura 2031. Algo similar a lo que tiene que ver con el deporte en la ciudad. Materia, concluyó Leticia González, en la que Oviedo «también se sitúa a la cabeza de inversiones y aportaciones económicas que sirvan para apoyar y fomentar el deporte base, así como todas las disciplinas deportivas profesionales. En el año 2025 hemos destinado un total de 8.562.080 euros al área de Deportes, mientras que para el 2026, destinaremos 676.668 euros adicionales a la proyección de Oviedo como Ciudad Europea del Deporte 2026». Tras la votación de las enmiendas a la totalidad –las dos han sido rechazadas- las cuatro parciales, la presentada por el IU-Convocatoria por Oviedo no ha sido admitida y las cursadas por Elena Figaredo, edil no adscrita, también fueron rechazadas.