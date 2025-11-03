El PP espera reeditar el pacto presupuestario con IU en Oviedo: «Encontraremos puntos de acuerdo» La coalición considera que «hay margen» para incluir en las cuentas del próximo año más partidas para políticas sociales y de movilidad

El Partido Popular e Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo coquetean de nuevo con la vista puesta en alcanzar un acuerdo presupuestario para 2026, reeditando así el cerrado hace un año. El concejal de Infraestructuras y Planeamiento Urbanístico, Nacho Cuesta, avanzó esta mañana que «si IU quiere, estaremos encantados de escucharles» y confió «en que vamos a encontrar puntos de acuerdo» para encajar proyectos comunes dentro de los 33 millones destinados a inversiones y los otros 23 con cargo a remanente y otras vías de financiación.

Todo se encamina a la reedición de un pacto entre dos fuerzas ideológicamente distantes que hasta ahora, valoró el popular, «ha funcionado muy bien y el grado de cumplimiento es elevadísimo, cercano al 85%».

Cuesta, que compareció ante los medios tras exponer las cuentas de su área en el Ayuntamiento, declaró que «están dispuestos a escuchar las propuestas de todos los grupos» aunque mencionó estas «coincidencias» con IU en proyectos estratégicos como la recuperación de la fábrica de armas de La Vega o la transformación de la antigua galería comercial del Calatrava para dar una segunda vida a un espacio que contribuirá a la dinamización de El Cristo y Buenavista.

El portavoz de la coalición, Gaspar Llamazares, que habló poco después, confirmó que «hay margen para la negociación» y aunque asume que el proyecto de presupuestos del PP «no es nuestro presupuesto, podemos añadir propuestas que hagan de él un presupuesto de la mayoría social». Entre los millones del capítulo de inversiones y esos otros 23 anunciados por el PP a través de otras fórmulas, la coalición asegura que «hay margen» para reforzar las políticas de vivienda, el nuevo modelo de servicios sociales o los centros sociales integrados. «Eso debería de ir en el presupuesto y ponerle nombres y apellidos», reclamó. Proyectos a los que sumó otros en materia de urbanismo y movilidad y La Vega o el Calatrava. «Queda por concretar qué presupuesto hay para la Zona de Bajas Emisiones después de haberla aprobado, y qué presupuesto hay para la movilidad no solamente en bicicleta sino en movilidad peatonal y movilidad de transporte público y ahí es donde vamos a hacer hincapié».

Además de las inversiones ya anunciadas con esos 33 millones incluidos en el capítulo dos del proyecto –que se aprobará de manera inicial este mes–, Cuesta especificó que destinarán recursos para el desarrollo del Plan Director del Campo San Francisco y la rehabilitación del paseo de los Álamos, cuyo inicio de obra aplazó a «finales de 2026 o principios de 2027», y para la redacción de los proyectos de reordenación de la antigua fábrica de armas, que dotarán un millón de euros, o la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, «que está apunto de salir al licitación». Entre otros asuntos destacados, el gobierno local aumentará además en 1,4 millones el contrato de mantenimiento de aceras y de calzadas «que entre en funcionamiento esa misma semana» o de alumbrado público, «que sufre un incremento de casi el 100% y que nos va a permitir acometer de una manera mucho más rápida el proceso de transformación de las luminarias led en la zona rural».

Esta vía, los remamentes, también servirán para impulsar el centro social integrado en el edificio Calatrava, con otro millón de euros, y los de La Florida y La Corredoria, la readecuación del Palacio de los Niños en un centro cultural, el proyecto de rehabilitación integral de la plaza de toros, la reforma de la plaza de Trascorrales o el centro de alfarería de Faro.

Actuaciones a las que sumó otras ya previstas como la urbanización de la Ronda Sur, los carriles bici, la mejora de la accesibilidad de Víctor Sáenz «que está a punto de comenzar» o «una obras tan importante que se ha retrasado por problemas técnicos, un deficiente anteproyecto y una situación administrativa muy complicada que hemos logrado desatascar con muchísimo trabajo» como las pistas de atletismo de Ciudad Naranco. También la reforma de las piscinas del parque del Oeste o el centro social de Ventanielles o la digitalización del canal del Aramo.

En cuanto a las críticas de los socialistas porque muchos de estos planes no figura en el proyecto de presupuestos, Cuesta advirtió que «no tienen por qué parecer» y los acusó de desconocer el funcionamiento municipal: «Lo que sorprende es que después de tres años los portavoces no sepan cómo se conforma un presupuesto, no sepan que determinadas actuaciones se financian con ahorro presupuestario». Este año, destacó, el Ayuntamiento ha logrado ahorrar 3 millones de euros adicionales: «De los siete del año pasado pasamos a los 10», cifró.