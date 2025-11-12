El PP baraja nueva fecha para su congreso local de Oviedo, con el mes de febrero como punto límite

El congreso del PP de Oviedo, ampliamente retrasado por diversas vicisitudes, parece que ya tiene momento para su celebración. En principio y si las ... cosas no se tuercen, la convención popular local tendrá lugar a lo más tardar en el mes de febrero, aunque las fuentes consultadas por EL COMERCIO apuntan a que la segunda mitad del mes de enero de 2026 puede ser la fecha elegida por la junta local, liderada por Agustín Iglesias Caunedo, encargado de anunciar la celebración del congreso.

En un principio, se presentarán dos corrientes para acceder a la Secretaría General del PP de Oviedo: una con partidarios de Alfredo Canteli como Mario Arias o Covadonga Díaz, entre otros; y otra del sector oficial del partido liderados por Gerardo Antuña, una vez que Iglesias Caunedo ha decidido oficialmente inhibirse en este proceso, aunque sin detallar en ningún momento razones para ello.

Desde después del verano se han ido intensificando las reuniones entre ambas corrientes, con la participación del presidente regional del partido, Álvaro Queipo, que ha actuado de mediador entre las partes aunque siempre de forma individual con cada una. Parece que la intervención del líder popular asturiano ha dado fruto, aunque a día de hoy no se conoce a ciencia cierta si se ha cerrado algún acuerdo para alcanzar una candidatura conjunta de cara al congreso para evitar una confrontación entre bloques.

El congreso del PP local parecía que iba a celebrarse el pasado mes de junio, aunque la convocatoria del presidente, Alberto Núñez Feijóo, de un congreso nacional en julio para rearmar al partido ante la inestabilidad de la situación política en España hizo que cualquier posibilidad de celebración del cónclave ovetense quedara en suspenso hasta la fecha. Ahora se vuelve a barajar el principio de 2026 como fecha porque «ya toca», como señalan las partes.