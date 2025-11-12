El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Álvaro Queipo, Alberto Núñez Feijóo y Alfredo Canteli. Mario Rojas
Política de partidos en OViedo

El PP baraja nueva fecha para su congreso local de Oviedo, con el mes de febrero como punto límite

Los populares negocian a toda máquina entre los dos bloques, 'cantelistas' y los de Gerardo Antuña, con la mediación del presidente regional

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:31

Comenta

El congreso del PP de Oviedo, ampliamente retrasado por diversas vicisitudes, parece que ya tiene momento para su celebración. En principio y si las ... cosas no se tuercen, la convención popular local tendrá lugar a lo más tardar en el mes de febrero, aunque las fuentes consultadas por EL COMERCIO apuntan a que la segunda mitad del mes de enero de 2026 puede ser la fecha elegida por la junta local, liderada por Agustín Iglesias Caunedo, encargado de anunciar la celebración del congreso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rastreo en los montes de Tineo con perros y drones para encontrar a Tomasín: lleva desaparecido «días»
  2. 2

    Los narcos de Gijón tiroteados en Toledo habían viajado para cometer un secuestro
  3. 3 El crimen del ganadero de Ribadesella: dos meses con más incógnitas que certezas
  4. 4 Pelea a botellazos y con sillas por los aires: detienen a tres radicales del Sporting en Gijón y a 13 del Racing en Santander
  5. 5 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  6. 6 34 años sin poner rostro a un crimen: las claves de una investigación que permitió identificar a una joven avilesina asesinada
  7. 7 El homicida de la avilesina asesinada hace 34 años: un langreano que llegó a confesar, estuvo en la cárcel y murió en 2024
  8. 8 El Sporting de Gijón jugará en la Copa del Rey contra un rival de Segunda
  9. 9

    La operación contra los narcos que tirotearon a la Policía en Toledo suma ocho detenidos y nuevos registros en Gijón
  10. 10

    La llegada de inmigrantes contiene la pérdida de población de Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El PP baraja nueva fecha para su congreso local de Oviedo, con el mes de febrero como punto límite

El PP baraja nueva fecha para su congreso local de Oviedo, con el mes de febrero como punto límite