El PP pide un plan de turismo ante la pérdida de 5.000 viajeros en seis meses

El portavoz del Partido Popular, Agustín Iglesias Caunedo, está «preocupado» con los datos de turismo que ha registrado Oviedo durante el primer semestre del año. Dice, basándose en las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que el número de pernoctaciones ha caído en 28.000 y hubo 5.000 viajeros menos que entre los meses de enero y junio de 2017.

Esta bajada, sostiene, ya está teniendo sus consecuencias y urge al equipo de gobierno a que se ponga las pilas. «El año a nivel turístico ya está perdido. Han disminuido el precio de las habitaciones de los hoteles, se está poniendo en riesgo la actividad económica de la ciudad junto al empleo y pedimos al tripartito que elabore una estrategia para 2019. En caso contrario, continuaremos perdiendo identidad y posicionamiento», explicó ayer el líder de los populares durante una comparecencia de prensa que tuvo lugar en la plaza del Ayuntamiento.

Para Caunedo es básico que los ediles de PSOE, Somos e Izquierda Unida colaboren con el sector y quiere que durante las próximas semanas se convoque una reunión en la que estén presentes «representantes del gobierno estatal, regional, comerciantes, hosteleros y hoteleros» con el objetivo de marcar una hoja de ruta: «Tiene que existir una negociación entre todas las partes para que Oviedo vuelva a ser competitiva, ya que las ciudades del entorno están ganando pernoctaciones y viajeros».

«Estamos a mediados de agosto y no sabemos cuándo reabrirá El Escorialín»

Fruto de esta negociación tiene que salir un plan parecido al proyecto 'Embajadores', en el que el Ayuntamiento colaboró con los restaurantes de Madrid para promocionar allí los platos típicos de la gastronomía ovetense: «Este fue un planteamiento modesto y lo que se tiene que hacer ahora es generar 52 motivos para que cada fin de semana las personas quieren venir a Oviedo». Asimismo, afirmó que el turismo más «interesante» es el que hace noche y no las excursiones de una mañana o una tarde: «Este tipo de viajes no están mal pero no son el eje primordial».

El Escorialín

Los problemas de turismo no solo se centran en la caída de las cifras. El líder municipal criticó ayer que la oficina municipal de turismo de El Escorialín siga cerrada, pese a que ya está restaurada tras verse afectada por un árbol caído encima por culpa de la tormenta 'Bruno' en diciembre: «Estamos a mediados de agosto y no sabemos cuándo se reabrirán estas instalaciones. Mientras tanto, los turistas no saben a dónde dirigirse para pedir información», se quejó ayer por la mañana el edil del Grupo Municipal Popular.