El PP reclama al alcalde que abandone «ya el engaño» del Bulevar de Santullano El objetivo de la actuación es reducir el tráfico, mejorar la urbanización y proteger Santullano. Ciudadanos se pregunta «¿cómo van a poner en marcha un proyecto que no tienen?» y denuncia la falta de profesionalidad y rigor en la actuación OVIEDO. Sábado, 5 enero 2019

Seis meses después de que el equipo redactor de la UTE Bosque y Valle entregase la documentación, el proyecto para la transformación urbana del entorno de la entrada a Oviedo desde la 'Y' sigue sin tener un proyecto viable y deberá ser modificado de nuevo, como admitió el concejal de Urbanismo, Ignacio Fernández del Páramo, en una rueda de prensa pública. Para el portavoz del PP y líder de la oposición, Agustín Iglesias Caunedo, es el final de un camino errado desde el principio. «Pedimos al alcalde que asuma la realidad, que rectifique y abandone el engaño del Bulevar y se pongan a trabajar desde ya en una opción viable para la entrada de Oviedo. No nos hagan perder más el tiempo», manifestó en declaraciones a este diario.

Un error desde el principio porque, en su opinión, «este gobierno, se empeña en ir en contra de la corriente y no a favor de la legislación. Gobernar y gestionar tiene poco que ver con convocar concursos de ideas», como el que seleccionó al estudio de Eslava y Tejada y a su propuesta -Bosque y Valle-, para definir la reordenación de la entrada a la ciudad. Mientras que los pliegos establecían un presupuesto «máximo estimado» para la actuación de 18 millones de euros, los redactores presentaron este verano y fuera de plazo, obras por importe de 51,2 millones de euros. Urbanismo anunció entonces su intención de trabajar con los redactores para reducir al presupuesto a alrededor de 30 millones, acogiéndose extrañamente a que la estimación de gasto máximo de los pliegos era un presupuesto de ejecución material y no de licitación o por contrata.

El trabajo no se concretó hasta que, en noviembre, la junta de gobierno envió un requerimiento a la UTE Bosque y Valle para que entregase la nueva versión del proyecto en el plazo de diez días. El rediseño logró dejar el coste de la operación en 29,8 millones de euros, pero lo hizo a costa de dejar fuera del mismo el desvío del colector Sur y la futura glorieta de acceso al HUCA.

La primera cuestión es una de las que, según señala el informe del área de Infraestructuras, hacen inviable el proyecto, ya que toda la nueva red de saneamiento y pluviales proyectada vierte «a un colector que no ya no existe en el proyecto», destacó Caunedo, para quien «es inconcebible que el concejal de Urbanismo, con una nueva mentira, afirme que el proyecto del Bulevar se va a poder licitar, cuando claramente los informes técnicos dicen lo contrario».

Del Páramo defendió que la necesidad de volver a modificar y completar el proyecto de acuerdo con los requerimientos de los distintos servicios municipales entra dentro de la normalidad y sucede «en el 99%» de las actuaciones y necesario para «asegurarnos de que es correcto». y que «una vez que tengamos el proyecto podremos licitar las obras».

Para Caunedo se trata de un nuevo engaño: «Están jugando a que pasen los meses, se acabe el mandato y dejarle así el 'muerto' a los siguientes. No son capaces de admitir que, debido a su soberbia, prepotencia y maneras despóticas, este proyecto ha sido un fiasco», denunció.

El proyecto, que no tienen

En el mismo sentido, el portavoz de Ciudadanos, Luis Pacho, denunció que el Bulevar de Santullano se «ha convertido en un fin y no en un medio. ¿Cómo van a poner a funcionar un proyecto que aún no tienen? No se puede ser menos profesional y riguroso», denunció.

Pacho insistió en que, en el origen de parte de los problemas, está el hecho objetivo de que los «redactores no se están ajustando a los pliegos y nos sorprende que quieran diálogo cuando no quisieron comparecer en comisión para explicar a la oposición el proyecto».

«A estas alturas estamos sin proyecto y aún les vale», lamentó, convencido de que no habrá obras antes de que acabe el presente mandado. Pacho recordó el compromiso de su formación con la transformación urbanística de la zona, «necesaria para solucionar los problemas de contaminación y proteger San Julián de los Prados, pero no queremos un lago y demás elementos. Desde el Ayuntamiento siguen imaginando un bulevar».

El equipo de gobierno se ha emplazado a una reunión la próxima semana a iniciativa de Somos, que ha denunciado el informe de Infraestructuras que duda de la viabilidad de la actuación como una ataque del PSOE, para tratar de salvar el proyecto. Seguro que habrá un compromiso unánime con la actuación, que con matices defienden también los grupos de la oposición, lo que seguirá sin haber es un proyecto en el que gastar los 5 millones presupuestados para 2019.