La Preba de la Sidra de Gascona, Premio Nacional de Hostelería por su promoción cultural y gastronómica

Paz De Alvear Oviedo Martes, 21 de octubre 2025, 13:19 Comenta Compartir

Domingo, 25 de mayo de 2025. Muchos lo recordarán. Más de diez mil personas acabaron en Oviedo con siete mil litros de sidra, procedentes de diecisiete llagares asturianos, durante la celebración de la Preba de la Sidra de Gascona más multitudinaria. Un día redondo en el Bulevar de la Sidra para festejar una efeméride también redonda: los 25 años del certamen.

La Preba de la Sidra de Gascona sigue con su éxito. Acaba de ser galardonada con el Premio Nacional de Hostelería por su promoción cultural y gastronómica. Hostelería de España reconoce así este evento ovetense, impulsado por Otea. El 4 de noviembre, en Castellón, será la entrega.

«Es inesperado y estamos agradecidísimos», valoró Pedro Caramés, presidente de la Asociación de Sidrerías de Gascona. «Nos hace muchísima ilusión porque es un premio que viene de los propios compañeros. Es un reconocimiento al trabajo, a la unión entre hosteleros, que viene a sumarse a la celebración del 25 aniversario de la Preba, al reconocimiento de la Unesco de la Cultura Sidrera como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, que es nuestro pilar», agregó.

En un comunicado, Otea –que presentó la candidatura– destaca el reconocimiento por su gran relevancia, «un hito que pone en valor la singularidad de la sidra natural y el esfuerzo colectivo de la hostelería asturiana».

La Preba de la Sidra de Gascona, consolidada como un referente cultural y turístico, «promueve incansablemente la sidra natural asturiana y el ancestral arte del escanciado», incide Otea. Así, el jurado ha valorado cómo la Preba combina catas populares y profesionales, implicando a miles de asistentes y a los llagares participantes, dinamizando así la hostelería local, atrayendo a más de 10.000 visitantes y generando un impacto económico y mediático significativo. Declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, la Preba de la Sidra de Gascona, en Oviedo, es un ejemplo de colaboración sectorial y liderazgo asociativo que ensalza la tradición y se adapta con innovación, transmitiendo valores y raíces a las nuevas generaciones.

Caramés lo definió así: «Es un premio a la historia de una Preba que empezó con cinco sidrerías y que se ha convertido en una acto social nacional. Con este galardón, traspasamos, incluso, la frontera de España».

