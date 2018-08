La escasez de la oferta dispara el precio del alquiler en Oviedo un 20% en dos años La zona centro de la ciudad, vista desde la pista FInlandesa, es el lugar más demandado a la hora de alquilar una vivienda . / MARIO ROJAS La Asociación de Inmobiliarias de Oviedo asegura que la oferta se limita a una cuarta parte de las viviendas disponibles CECILIA PÉREZ OVIEDO. Domingo, 26 agosto 2018, 02:33

La ley de la oferta y la demanda es clara: menos producto en el mercado, más caro es su precio. La vivienda de alquiler no escapa a esta máxima. En la ciudad escasean los pisos destinados al arrendamiento y los que hay tienen un precio elevado, según explican desde la Asociación de Inmobiliarias de Oviedo (Asiovi).

El argumento hay que buscarlo en que «no hay oferta porque la gente no se mueve», explica Manuel Rodríguez, portavoz y miembro de Asiovi. «Quien alquila un piso tarda más en moverse de casa. Antes aguantaban una media de dos años pero ahora superan los cinco». La escasez de movimiento se debe a que los inquilinos, una vez que encuentran un piso adaptado a sus circunstancias, no se atreven a cambiar de ante el miedo de no encontrar una vivienda y a que, «si lo hacen, siempre será más cara», apunta Manuel Rodríguez.

Con cifras sobre la mesa, desde la Asociación de Inmobiliarias de Oviedo señalan que la ciudad solo cuenta con un parque de vivienda destinada al alquiler de entre el 25 y 30% de las viviendas vacías. «Hay poca oferta, sobre todo con precio barato», incide Manuel Rodríguez.

En los últimos dos años el precio de los alquileres ha subido un 20%. «En 2016 se podían encontrar pisos por 300 euros de media, ahora superan los 350 euros». Y no un piso cualquiera, porque estos precios se aplican a viviendas sin amueblar o situadas en el extrarradio de la ciudad. «La media de un precio de alquiler en Oviedo por una vivienda de dos habitaciones y sin muebles, llega a los 400 euros en los que se incluye la comunidad y un mínimo de agua», ejemplifican desde Asiovi. «En Oviedo apartamentos de una habitación no los encuentras por menos de 300 euros».

Está claro que el modelo de piso que se demanda también influye en el precio. En Oviedo la palma se la llevan los inmuebles de tres habitaciones y aquí también ha habido cambios. «Antes lo que más se alquilaban eran apartamentos de una o dos habitaciones porque la gente joven se independizaba más. Ahora, son familias enteras las que se decantan por el alquiler».

Con todo, los precios son relativos y más si se comparan con otras regiones. «Un piso en el barrio de Pumarín se alquila por 400 euros. Esa misma vivienda, en Madrid, llegaría a los 1.200. Lo único que aquí los sueldos son de 1.000 euros y allí de 1.800 así que tampoco es tanta la diferencia», compara Rodríguez.

Los barrios más demandados

A la hora de alquilar una vivienda también es importante la zona en la que se encuentra el piso. La capital asturiana tiene dos núcleos fuertes: la zona centro, desde General Elorza hasta la plaza de América, y la del nuevo Hospital Universitario de Asturias. «El problema es que ahora mismo no hay vivienda disponible», inciden desde Asiovi.

La situación se agudiza en barrios como El Cristo. Tras el traslado del área hospitalaria de esa zona a la Cadellada, este área de la ciudad ha visto mermada la oferta de pisos en alquiler y por ende su demanda. La zona también influye en el precio de la vivienda. «En el centro de la ciudad la media de un piso asciende a 1.000 euros al mes sin problema, en función de si está o no amueblado. En los barrios nos movemos en márgenes que van entre los 500 y 600 euros».

También hay zonas donde el tráfico de alquiler ha quedado ralentizado. Desde Asiovi sitúan los barrios de Tocote, Costa Verde y La Carisa como las localizaciones donde menos vivienda se alquila de la ciudad.

Con todo, el alquiler de vivienda sigue siendo una fuente de ingreso para los propietarios de las mismas. «Un 40% de la vivienda que se compra en Oviedo se destina al alquiler. La gente, que económicamente puede, compra para alquilar», explica Manuel Rodríguez que además de ser portavoz de la asociación de inmobiliarias ovetenses es copropietario de una agencia. «Se venden pisos por 35.000 o 40.000 euros que los reparas un poco y los alquilas por 350 euros al mes».

Los barrios de Ventanielles y la Tenderina son ejemplo de este tipo de operaciones inmobiliarias. «Este tipo de pisos antiguos te dan una rentabilidad que no lo hace uno en la calle Uría, en cuanto a alquiler se refiere», especifica. «La gente puede pagar 300 euros de alquiler pero no 2.500 euros».

En cuanto al perfil del inquilino desde Asiovi explican que los estudiantes son los clientes que más demandan vivienda en alquiler y compartida. «Entre el 35 y el 40% de los inquilinos son estudiantes», cifran.

Buscan viviendas de tres o más habitaciones y amuebladas. Es el caso de la que oferta Loli Criado. Lleva doce años alquilando un piso de cuatro habitaciones a estudiantes. Ubicado en el campus de El Milán, cobra 166 euros por habitación. «Sacamos más rentabilidad alquilándolo a estudiantes que a familias», explica. «Como tienes el piso las opciones que hay es alquilarlo o dejarlo cerrado porque a día de hoy nadie te lo va a comprar», explica. Esta propietaria reconoce que alquilar es «un riesgo» porque «nunca sabes como te van a dejar el piso» aunque ella asegura «he tenido suerte con mis inquilinos».

En este sentido, desde la Asociación de Inmobiliarias de Oviedo afirman que «el propietario no está amparado» cuando alquila su piso. «Se debería de cambiar la ley para que se proteja más al arrendador y se pueda echar al inquilino cuando no te paga, sin necesidad de llegar a los juzgados», reclama Manuel Rodríguez.