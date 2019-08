Los precios de los menús escolares se mantendrán este curso y se modificarán platos Una monitora en un comedor escolar. / A. P. Los usuarios habituales abonarán 4,16 euros diarios y los esporádicos 5,94 euros en los colegios públicos por el servicio municipal CECILIA PÉREZ OVIEDO. Miércoles, 28 agosto 2019, 00:42

Los padres cuyos hijos acudan este próximo curso al comedor escolar de los colegios públicos de Oviedo pueden respitar tranquilos. El servicio municipal, gestionado por la empresa catalana Shers Food, mantendrá el precio de los menús estipulado el año pasado. Esto es, los alumnos que gozan de este servicio de manera habitual pagarán 4,16 euros. El precio asciende a los 5,94 euros para los denominados esporádicos, es decir, los que acuden de manera puntual .

La propia empresa aseguró que estos días ha recibido «varias llamadas» de diferentes centros escolares preguntando por este asunto a raíz del incremento del 39% que ha sufrido este servicio en los comedores escolares de Gijón. «Nosotros mantenemos el mismo precio que el curso pasado», especificó Javier Infantes, gerente de zona de Shers Food en Asturias. Aunque hay que recordar que tras la adjudicación de este servicio a la empresa catalana el curso pasado, el precio del comedor escolar en los colegios ovetenses se incrementó un 40% respecto a la anterior empresa que prestaba el servicio. Un aumento que se justificó apelando a la mejora de la calidad de los platos ofertados a los alumnos. «Nuestra oferta se basa en el menú Mediterráneo donde priman las legumbres y los productos ecológicos y donde se ofrece cuatro días de fruta y uno de lácteos como postre», defendió el gerente de zona de Shers Food.

Lo que variará este año son algunos de los platos que el pasado curso no tuvieron la acogida esperada por parte de los escolares. «Hemos estado recopilando datos sobre los platos que más les ha gustado y los que menos», especificó Infantes. En este punto han reelaborado el menú y han descartado servir, por ejemplo, la hamburguesa vegetal y la quinoa. «A los chavales no les gustó porque no están acostumbrados a estos platos», reconoció.

Desde Cataluña

La empresa mantendrá la elaboración de los menús desde su sede en Cataluña. «El 90% del menú viene de Barcelona pero todos nuestros proveedores de frutas, pan y lácteos son de proximidad», defendió. Los menús se elaboran en Cataluña bajo unas condiciones específicas denominado cocina de cuarta gama; esto es, el producto no se termina de cocinar en su lugar de origen sino en el de destino. De ahí que los menús se reciban en el operador logístico que la empresa tiene ubicado en Gijón y luego se repartan a los centros escolares ovetenses en lo denominado como línea fría. «Se elabora la comida a cuatro grados y luego se mantiene esa temperatura constante hasta que se caliente a 70 grados en los comedores escolares. El producto no se resiente ni en aspecto ni en sabor. La línea fría es el futuro por seguridad alimentaria», explicaron desde Shers Food.