Premio a la «mejor cervecería» en plena crisis económica

La vuelta a la actividad hostelera después del levantamiento de las restricciones impuestas por el Ejecutivo autonómico por el estado de alerta 4+ (de riesgo extremo) para frenar la expansión de la covid es «difícil» y «muy dura»; sin embargo, hay quien regresado con un premio debajo del brazo. El local Cimmeria, en la calle Martínez Vigil de El Antiguo especializado en cerveza, un establecimiento regentado por el matrimonio formado por María Carrera y David Yussef, ha resultado ganador por segundo año el 'The Best Place for Beer' que otorga la comunidad internacional de usuarios cerveceros 'RateBeer' en su edición 2020 -ya habían ganado la de 2017 y quedado entre los siete primeros los últimos dos años-. El galardón los posiciona como una de los cinco mejores cervecerías de España.

«Es una verdadera satisfacción», explicó la propietaria en declaraciones a este diario. «Es un premio objetivo que otorgan los propios clientes cerveceros de todo el mundo tras pasar por los locales». En sus palabras, la cerveza ha sufrido un «'boom'» en los últimos años. Solo en el Cimmeria ofrecen «una docena» de variedades de barril y «más de ciento veinte cervezas de botella y lata». «Cada día vamos cambiando, tratando de sorprender a nuestros clientes, iniciando a los no cerveceros y adaptando la carta a los gustos de los que nos visitan».

Tras más de un mes de inactividad, Carrera y Yussef han vuelto a levantar la persiana. «Si a alguien tenemos que agradecérselo es a nuestros clientes, que nos están dando una respuesta realmente buena», celebró la hostelera. La cerveza, aun con todo, está de moda y cada día son más los adeptos a este brebaje con miles de variedades y sabores, casi «para todos los gustos», abundó.

Para encontrar la mejor para cada cliente, enunció, hay un truco casi infalible. «Preguntamos a los clientes qué clase de sabores les gustan en la comida y, en función de la respuesta, podemos proponer una cerveza u otra. Si le gusta el café, hay variedades con ese sabor», enfatizó. También dulces, el clásico amargor suave de la rubia de barril. «Todo un mundo» a pie de grifo al otro lado de la barra.