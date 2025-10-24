El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Pablo Carreño E. C.
«La educación, las oportunidades y el talento nacen cuando trabajamos juntos»

El tenista Pablo Carreño asiste a la entrega de los premios ARTurias, una reivindicación de la UE y de los fondos europeos

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Viernes, 24 de octubre 2025, 07:57

El tenista gijonés Pablo Carreño se erigió este jueves en el gran protagonista de la ceremonia de entrega de los premios ARTurias que destaca el ... impacto tangible de la inversión de la Unión Europea en Asturias en el marco de la campaña de comunicación 'Europa en mi región' y que se celebró en el IES de La Florida.

