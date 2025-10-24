«La educación, las oportunidades y el talento nacen cuando trabajamos juntos»

El tenista gijonés Pablo Carreño se erigió este jueves en el gran protagonista de la ceremonia de entrega de los premios ARTurias que destaca el ... impacto tangible de la inversión de la Unión Europea en Asturias en el marco de la campaña de comunicación 'Europa en mi región' y que se celebró en el IES de La Florida.

Carreño aseguró en el moderno salón de actos del instituto que «el talento, la educación y las oportunidades nacen cuando trabajamos juntos y Asturias tiene esa especial combinación de esfuerzo y cercanía».

Las palabras de Carreño llegaron tras las alocuciones los invitados a una ceremonia en la que se subrayó el compromiso de la Unión Europea y el Principado de Asturias con la educación, la cultura y el desarrollo de talento local, reflejando cómo los fondos europeos «están contribuyendo a un futuro más próspero para la región». Entre esos fondos y su inversión en Asturias se destacaron cuatro infraestructuras: los institutos de La Corredoria y La Florida, las mejoras en el Museo del Jurásico de Colunga y la Escuela Superior de Arte de Avilés.

Los ponentes fueron: Vicente Rodríguez Sáez, representante de la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea; Cristina Peña Sánchez, directora general de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda; Raquel García, directora general de Asuntos Europeos del Principado de Asturias; Julio Vallaure, director general de Infraestructuras y Tecnologías Educativas de la Consejería de Educación; Inmaculada Cereceda, directora del IES de La Florida; Montserrat Roces, jefa del Área de Coordinación de Equipamientos de la Sociedad Pública de gestión y promoción turística y cultural del Principado, y el propio Pablo Carreño.

La gala de premios del concurso ARTurias, una exposición artística intergeneracional que ha explorado la identidad de Asturias a través de la pintura, el dibujo, la fotografía y los medios digitales. Los ganadores fueron: 'Paraíso natural. Cementerio de hierro en primer lugar', una fotografía realizada por Judith Alonso; 'Ecos del Cantábrico', pintada por Patricia López en segundo puesto; y en tercer puesto 'Muy a gusto solo', una pintura por Laura García Méndez.