«Preocupa la seguridad del Calatrava; es imprescindible para grandes congresos» Silvia Suárez, en su oficina. / PABLO LORENZANA Silvia Suárez, presidenta de Oviedo Congresos: «Sigue adelante la promoción conjunta de congresos con Gijón y Avilés y esperamos ir a Barcelona en noviembre con el Principado» DANIEL LUMBRERAS OVIEDO. Domingo, 22 julio 2018, 03:31

Elegida hace un mes nueva presidenta de Oviedo Congresos, Silvia Suárez (Langreo, 1963) lleva desde que comenzó su diplomatura de Turismo en la capital. Dirige la empresa de organización Azul Congresos y tiene las ideas claras.

-¿Qué tal están siendo los primeros días como presidenta?

-Buenos. Todo es una continuidad de lo anterior. Salvo una nueva incorporación, seguimos siendo la misma junta directiva. Fue un cambio de presidente más que nada por cumplimiento de los estatutos.

-¿Cómo está la asociación?

-Estamos recuperándonos de una época muy dura y mala. Se juntaron dos factores. Por un lado, empresas que no fueron bien y que se dieron de baja de la asociación, y por otro, una época mala de congresos. Fue el cambio de titularidad del Palacio de Congresos, que pasó de la empresa privada (Jovellanos XXI) al Ayuntamiento. Ese parón se notó en todos los aspectos. Ahora estamos sacando la cabeza. Uno de los retos que tenemos en estos dos años hasta las nuevas elecciones es afianzar un poco más la asociación.

-¿Cuántas empresas son?

-Ahora, cincuenta. Llegamos al objetivo y estamos en conversaciones con cuatro más.

-¿Cómo está el panorama de los congresos en la ciudad?

-Ha mejorado, aunque no tanto como nosotros quisiéramos. Ese parón al que me refería ha influido mucho, porque los congresos grandes hay que captarlos con mucho tiempo. Las sociedades médicas cierran las sedes con dos años de antelación, incluso más.

-¿Cómo se capta un congreso?

-Las sociedades tienen una rotación. Lo que hacemos es enterarnos un poco de cuándo hacen los congresos. La mayor parte de ellas van separando norte y sur para no repetir, o este y oeste, y cuando ves que hace tiempo que no vienen puedes hacer captación. De momento, y debido a la crisis en la que estuvimos, no tenemos una persona dedicada en exclusiva a esto, que es otro de los objetivos. Muchas veces, pides ayuda al Ayuntamiento y ofertas las empresas de la asociación. Se habla con el prescriptor, que puede ser el presidente de la sociedad. Otras veces son ellos los que quieren que sea Oviedo y llaman a ver qué podemos ofrecerles.

-¿Y qué pasa más?

-Últimamente más que te llamen. El norte de España en general tiene mucho tirón en los congresos científicos y muchas veces son las propias sociedades las que piden a los de aquí: 'Oye, el año que viene hay que llevar el congreso a Asturias'.

-¿Qué llama la atención a la gente de fuera de Oviedo?

-De Asturias en general la gastronomía, el paisaje ... Una cosa valorada cada vez más que es la seguridad de la ciudad y el carácter asturiano, acogedor. Y como empresas, la seriedad en la forma de trabajar. Es algo que sorprende, no sé por qué.

-¿Y la promoción conjunta con Gijón y Avilés?

-Sigue adelante. Tanto con el presidente de Gijón como el de Avilés tenemos una comunicación constante. También sigue adelante que la parte pública de las tres ciudades siga yendo a ferias de forma unificada y esperamos que para una feria de turismo de negocios en noviembre en Barcelona ya vayamos bajo el paraguas del Principado.

-¿Las comunicaciones siguen siendo un lastre para Oviedo?

-Siguen siendo escasas. Queremos que haya comunicaciones con Europa, pero insisto en que con quien más hay que pedir es con España. Y empieza a ser sangrante la mala comunicación entre el aeropuerto y las ciudades. No es lógico que haya llegado en un avión a las 19.10 y no haya autobús a las 20.30, es terrible la imagen que damos. Queremos que se abra la variante de Pajares, eso va a ser un soplo importante. Pero vamos a ir poquito a poquito; vamos a afianzar el congreso nacional, que es para lo que Oviedo es una ciudad idónea.

-Se habla a veces de poner cercanías al aeropuerto.

-Sería perfecto. Ya no pido que haya aerobuses cada 10 o 15 minutos, pero mínimo dar servicio a los vuelos.

-¿Qué tal están las cosas con el Ayuntamiento?

-Bien, han mejorado. No es que antes estuvieran mal, había una forma de trabajo diferente. Ahora cuentan mucho con nosotros y nos apoyan en iniciativas que hacemos. Nos consta que una de las patas de la concejalía es el turismo de negocios.

-Tres años después, todavía no tenemos web de Turismo.

-Y todavía nos faltan muchas cosas, pero vemos un inicio de apoyo.

-¿Qué más falta?

-Que seamos capaces de ir de la mano como se va en otros sitios, un frente común entre la parte pública y la privada, optimizando recursos. Hay un avance importante.

-El gobierno y la oposición discrepan sobre los datos del turismo.

-No se pone de acuerdo nadie en ningún sitio. Es uno de los grandes caballos de batalla, que haya un sistema de medición real del turismo. En los congresos sí que hemos mejorado.

-¿Cómo encuentran el Palacio de Exposiciones y Congresos?

-No es el sitio ideal, hay cosas que no cumplen para hacer congresos y van paliándose. Por ejemplo, las salas del segundo piso nos gustaría que tuvieran más luz. Pero es lo que hay y tenemos que tirar para delante. No crea que en otras comunidades hay maravillas.

-¿Cómo se podría mejorar?

-Invirtiendo dinero. Se están haciendo mejoras, por ejemplo en la acústica de las salas de arriba.

-¿Habría que apostar también por eventos como la Cometcon?

-Por supuesto. Y además es un tipo de turismo que en Asturias está muy virgen. Lo mismo que las convenciones de empresas y los incentivos, y nos estamos ciñendo mucho al congreso.

-¿Les preocupa la seguridad del Calatrava?

-Nos preocupa qué va a pasar con el Calatrava. Nuestro interlocutor directo está de vacaciones, no tenemos información directa. Lo que sería implanteable es quedarnos sin el Calatrava como nos hemos quedado sin el Auditorio, porque tendríamos problemas con congresos grandes. Los hoteles que tenemos no son de grandes tamaños.

-Debajo, el Modoo a medio gas...

-Creo que eso va todo de la mano. Si conseguimos hacer de Oviedo un centro importante de recepción de congresos, todo revive. Ellos sufrieron la doble crisis, la económica y que en Asturias tenemos más centros comerciales que habitantes.

-¿La fábrica de La Vega sería una oportunidad para congresos?

-No conozco las instalaciones. Ojalá necesitemos la fábrica y otros tres, pero tenemos muy claro que hay que ir a ser Asturias, no seguir siendo tan localistas. Para mí es el mayor error que hemos cometido estos años. Yo ofrezco instalaciones en Oviedo y en Gijón, con sus pros. Ojalá haya un día que sea Asturias Congresos; yo no lo veré trabajando. Aquí no hay distancias, el chip que tenemos de que estamos en sitios distintos fuera no lo tienen.