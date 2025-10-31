El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La parcela de Prados de la Fuente donde se construirán las pistas de atletismo, la mayor inversión, con 13,4 millones, para 2026. P. L.
Presupuesto del Ayuntamiento de Oviedo para 2026

El presupuesto local crece un 3,8%, hasta los 281 millones, para que «Oviedo siga transformándose»

El PSOE cuestiona la «urgencia» del PP por aprobar las cuentas sin negociarlas con el resto de grupos y Vox advierte que son «mera propaganda»

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Viernes, 31 de octubre 2025, 08:28

Comenta

El proyecto de presupuestos de Oviedo para 2026 ha dado ya su pistoletazo de salida, y a todo gas, con su aprobación este jueves ... en la comisión de Economía y el día anterior en una junta de gobierno también extraordinaria. Diseñado por el gobierno local, del PP, «con el objetivo de que nuestra ciudad siga creciendo y transformándose», según concluye la memoria, las cuentas alcanzarán «los 281,25 millones de euros en términos consolidados, lo que supone un incremento del 3,83% con respecto al año anterior». De estos, 33,8 millones corresponden al capítulo de inversiones. En términos agregados, ascienden a 294 millones –sería el sumatorio del Ayuntamiento (280,2 millones) más los de la Fundación Municipal de Cultura (13,7 millones), aunque este último ya sale del montante primero–.

