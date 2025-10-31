El presupuesto local crece un 3,8%, hasta los 281 millones, para que «Oviedo siga transformándose»

El proyecto de presupuestos de Oviedo para 2026 ha dado ya su pistoletazo de salida, y a todo gas, con su aprobación este jueves ... en la comisión de Economía y el día anterior en una junta de gobierno también extraordinaria. Diseñado por el gobierno local, del PP, «con el objetivo de que nuestra ciudad siga creciendo y transformándose», según concluye la memoria, las cuentas alcanzarán «los 281,25 millones de euros en términos consolidados, lo que supone un incremento del 3,83% con respecto al año anterior». De estos, 33,8 millones corresponden al capítulo de inversiones. En términos agregados, ascienden a 294 millones –sería el sumatorio del Ayuntamiento (280,2 millones) más los de la Fundación Municipal de Cultura (13,7 millones), aunque este último ya sale del montante primero–.

En cualquier caso, la Concejalía de Empleo, liderada por Leticia González, destaca que es el presupuesto «más alto de la historia» y que «después de dos ejercicios consecutivos de impulso y modernización, 2026 se presenta como el año de la consolidación de Oviedo como ciudad modelo de referencia». Un puzzle de 281,25 millones de euros de los que una buena parte se destinan a gastos de personal (74,9 millones de euros, un 1,62% más que en 2025); 4,3 para planes de empleo (1,02 millones más que en el presente ejercicio) y con subidas en varios contratos. En concreto, el de mantenimiento de las instalaciones técnicas de los edificios municipales como el Palacio de Congresos y el Auditorio Príncipe Felipe (405.101 euros más); el servicio de recogida de animales (de 445.485 euros a los 593.435); la limpieza viaria y recogida de residuos (hasta los 24,9 millones); el aumento, sin detallar, «para reforzar los servicios básicos en los núcleos rurales; los 800.000 euros (el doble) para perfilar la candidatura de Capital Europea de la Cultura o los 676.668 euros adicionales como Ciudad Europea del Deporte en 2026».

En cuanto al capítulo de inversiones, el equipo de gobierno financiará 12,35 millones de los 33,8 de inversión con un préstamo. Entre las «actuaciones singulares», como las denomina la memoria, se encuentra las obras de mejora de la calle Víctor Sáez (220.875 euros); la ruta ciclable en el entorno del río Nora (201.768 euros); el carril bici entre Cerdeño y La Corredoria (395.794 euros); el proyecto de digitalización del canal del Aramo (2,4 millones); las obras de construcción del nuevo centro social de la plaza de Lago Enol en Ventanielles (5,2 millones); la rehabilitación integral del edificio de las piscinas del parque del Oeste (3,3 millones); las pistas de atletismo de Prados de la Fuente (13,4 millones); la reforma y ampliación del polideportivo de La Corredoria (675.973 euros); la renaturalización del bosque del Fulminato (690.456 euros); la mejor y modernización semafórica para el tráfico rodado (285.766 euros); la rehabilitación del entorno residencial de Ventanielles y Guillén Lafuerza (3,8 millones) y la adquisición de vehículos, utensilios y maquinaria para el servicio de Bomberos (1,4 millones).

No figura ninguna partida para otros proyectos importantes como la reforma de la plaza de toros, cuyo inicio está anunciado para el próximo año, o la reurbanización de la margen izquierda. Lo más probable es que se financien con cargo al remanente.

Por áreas, el lunes

De desgranarlo por áreas se encargarán los ediles del gobierno local el próximo lunes. Mientras tanto, el PSOE y Vox avanzaron sus primeras críticas al documento. Los socialistas se refirieron a las prisas. «Ni un espacio para la negociación ni transparencia; solo urgencias, improvisación y nulo talante democrático», denunció el socialista Jorge García Monsalve, que lamentó que el PP desatendiera su oferta de abrir una negociación para conseguir un presupuesto de consenso. Frente a esto, continuó en un comunicado, se han encontrado con «un calendario acelerado y anómalo, que busca dificultar la labor de la oposición y eludir cualquier debate sobre las cuentas municipales para el próximo ejercicio».

Para Vox, el proyecto de presupuestos es «mera propaganda mediática de un partido que recauda y no ejecuta». Hasta ahora, el Ayuntamiento ha ejecutado el 49,8% en este 2025. «De nada sirve prometer grandes inversiones o hablar de transformación si incumplen promesas, abandonan proyectos y dejan más de 50 millones sin ejecutar», expuso su portavoz, Sonsoles Peralta, que acusó al PP de «solo satisfacer sus propios intereses y sobrevivir hasta mayo de 2027».

Principales inversiones municipales para 2026

1. Renaturalización del bosque del Fulminato 640.956

2. Carril bici en Cerdeño y La Corredoria 395.794

3. Mejora accesibilidad en calle Víctor Saez 220.875

4. Reurbanización Ronda Sur 5.195

5. Regeneración urbana Ventanielles-Guillén Lafuerza 3.877.426

6. Obras de renovación de pavimentos 110.478

7. Ruta ciclable río Nora 201.768

8. Saneamiento zona rural 40.000

9. Digitalización del canal del Aramo 2.412.735

10. Proyecto nuevo local de Protección Civil 42.239

11. Nuevo centro social de Ventanielles 5.220.532

12. Pistas de atletismo en Prados de la Fuente 13.426.833

13. Rehabilitación piscinas Parque del Oeste 3.358.521

14. Pistas de hockey de La Corredoria 675.973

15. Mobiliario para servicios municipales 35.368

16. Suministro para Auditorio y PEC 451.940

17. Mejora web y otros de la Catedral 137.940

18. Mejora de la red semafórica 285.766

19. Plan de necesidades del SEIS 945.736

20. Vehículos para el SEIS 264.264

21. Renovación maquinaria SEIS 220.000

22. Transferencias a la Fundación de Cultura 469.500

23. Derramas por cuotas junta de compensación 271.000

24. Software y otros de turismo 102.231