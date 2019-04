Presupuesto para una campaña Rubén Rosón pasa entre los socialistas Ana Rivas y Wenceslao López, ayer en el Pleno . / A. PIÑA El Pleno aprueba las cuentas municipales para este año a un mes y medio de las urnas | Rosón aprovecha el debate para impulsar la estrategia de Somos en redes sociales, mientras la oposición critica su «incapacidad» G. D. -R. OVIEDO. Jueves, 11 abril 2019, 04:17

El Pleno dio ayer luz verde definitiva al presupuesto municipal para este año. Lo hizo con un ojo, sino los dos, puestos en las elecciones. El debate sobre las cuentas que se ha retorcido durante casi cuatro meses no ayuda. La certeza de que los 243,5 millones de euros y casi 39 millones en promesas de inversiones son en parte papel mojado -hay un déficit de más de 12 millones de euros por arreglar y solo seis meses para gastar- tampoco. Así que la oposición se dedicó a hacer una enmienda a la totalidad a las políticas presupuestarias del tripartito y, de paso, cobrarse una pequeña venganza con el concejal de Economía, Rubén Rosón. Mientras, este aprovechó el debate para impulsar la estrategia en redes sociales de Somos Oviedo.

Rosón volvió a hablar del «nuevo récord presupuestario en inversión social», a sacar pecho de que «multiplicar por cuatro el gasto en atención a las personas»; por tres, el de becas escolares, y a sostener que la «negligente gestión del PP dejó 160 millones de euros» de deudas y pufos judiciales, «de los que ya hemos pagado 104,5 millones», sin recortes y ampliando ayudas y servicios. Demasiados datos aburren. Lo que funciona en 'YouTube' son los rankings tipo 'los 10 animales más feos de Australia'. Rosón lo dejó en enumerar, una a una, las «treinta medidas» puestas en marcha en «inversión social, política fiscal, lucha contra el desempleo y ampliación de servicios». Porque en Oviedo, «aunque le fastidie al PP y aunque le joda a Ciudadanos somos líderes en Asturias en generación de empresas, en inversión inmobiliaria, (doblando a Avilés y Gijón), en la lucha contra el paro, en actividad en Asturias y en calidad de vida según un estudio del colegio oficial de Ciencias Sociales y Sociología», sostuvo en un mensaje que se puede medir en caracteres. Y acusó a populares y 'naranjas' de perjudicar a la ciudad y a «los comerciantes» cada vez que han hablado de falta de limpieza: «Dejad de ensuciar con mentiras la imagen de Oviedo, los que dañan a la ciudad para atacarme a mí o a este gobierno, no son ovetenses, son ovetenses de palo». Justo la etiqueta de los nuevos vídeos que ayer comenzó a difundir Somos Oviedo con una muy lograda parodia de un «candidato de derechas».

Una pequeña venganza

La oposición reiteró sus críticas a un equipo de gobierno «incapaz de aprobar unos presupuestos en tiempo, pese a contar con mayoría» a las «ridículas cifras de ejecución de inversiones» y la «parálisis en la que han sumido a la ciudad», protestó el portavoz de Ciudadanos, Luis Pacho. También a los incumplimiento del déficit y la regla de gasto, que obligarán a ajustes y a hacer un plan económico financiero para los dos próximos años.

Los populares, ausente quien fue su portavoz económico este mandado, Eduardo Rodríguez, ahora síndico de cuentas, delegaron el debate y una pequeña venganza en Fernando Fernández Ladreda, en su tono de amigo que da consejos y sus pausas, para atacar al concejal de Economía, que «es un poco vaguete, trabaja poco y mal y no le gusta madrugar», que sabe que el retraso en la aprobación de las cuentas tiene consecuencias, pero «le importa un pito» y que ante cualquier crítica, «le echa la culpa a otros».

Con aparente franqueza, Ladreda le espetó un «joder, Rubén, hay cosas que me joden en el alma, que hables de electoralismo. De la Fábrica de Gas, hay un expediente abierto el 1 de abril, solo después de que lo pidiéramos nosotros, con dos correos electrónicos. ¿Eso no es electoralismo?». «Creo que no vales para ser concejal de Economía», «igual había que marcharse, no te quieren en tu equipo», recalcó. Eso sí, le felicitó por su treinta cumpleaños.