El presupuesto local presenta 12,6 millones de déficit, tres veces más que el año pasado La rehabilitación de la muralla, una de las obras incluidas en el proyecto. / M. ROJAS El concejal de Economía somete hoy a votación de sus socios un proyecto «récord en inversión social» pero también en desequilibrio financiero GONZALO DÍAZ-RUBÍN / JUAN CARLOS ABAD Viernes, 8 febrero 2019, 02:38

«Los presupuestos son los más elevados en inversión social. Nunca antes tuvimos tantos fondos ni para becas, 4 millones, ni para ayudas, 3,8 millones, ni para generar empleo, ni para aumentar los servicios municipales en más del 12%», señaló ayer el concejal de Economía, Rubén Rosón, en una rueda de prensa. «Es un presupuesto récord». Sin embargo, las cuentas que pretende llevar hoy a aprobación en junta de gobierno muestran también un récord de déficit. El interventor apunta un desequilibio, de gastos por encima de los ingresos, de 12,6 millones de euros, tres veces el agujero con el que el Ayuntamiento de Oviedo aprobó las cuentas del año pasado.

En los números, como mínimo, tendría como consecuencias las mismas del año pasado. Los presupuestos quedarán bajo el control de la Consejería de Hacienda en marzo, cuando el interventor haga su informe trimestral de cumplimiento de la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera. El Ayuntamiento no podrá disponer de financiación para inversiones hasta que no tape el agujero con una modificación presupuestaria y tachando muchas de las obras que promete sobre el papel. Semanas de nuevos trámites durante los que no podrá solicitar el préstamo de 30 millones de euros con el que pretendía acometer desde el polideportivo de Trubia a la recuperación de la muralla de Paraíso o la compra de mobiliario para la Casa de la Mujer. O más gráficamente, bloqueará la financiación de la parte municipal de las obras del Bulevar de Santullano.

Eso como mínimo, porque el interventor advierte de que «los incumplimientos (además de incurrir en déficit, las cuentas se saltan la regla de gasto por 14,5 millones como adelantó este diario) pueden ser causa de impugnación del presupuesto» cuando se apruebe de forma definitiva, «mediante recurso Contencioso-Administrativo». Recuerda que el Ayuntamiento deberá aprobar un plan económico-financiero para los dos próximos ejercicios bajo la tutela del Principado para vigilar que los números vuelven a la ortodoxia que marca la legislación. También que si una administración se desvía de la senda marcada en este, «el ministro de Hacienda requerirá» explicaciones y que «aplique las medidas o, en su caso, incluya nuevas medidas que garanticen el cumplimiento del objetivo de estabilidad». Y no da mucho margen. Si un trimestre se incumple, como ocurrirá con las cuentas de 2019 en marzo, se aplicarán «medidas coercitivas» y, llegado el caso, otras «de cumplimiento forzoso», bajo requerimiento.

Más peligrosas parecen las consecuencias políticas. El alcalde, Wenceslao López, tras las complicaciones con las cuentas del año pasado, se reafirmó en que nunca más se aprobarían unas cuentas que incumpliesen la Ley de Estabilidad para evitar quedar atrapados de nuevo. La propuesta que Rubén Rosón llevará hoy a la junta de gobierno contraviene, tres veces más que el año pasado, las instrucciones del regidor. Ni PSOE ni IU desvelaron ayer el sentido de su voto en la junta de gobierno de hoy. IU, el año pasado, optó por votar a favor, pero haciendo constar en el Pleno que se aprobaban para permitir su modificación inmediata para cumplir con la Ley de Estabilidad. Una escena que podría repetirse de nuevo este año.

Rosón

Rosón insistió ayer en que la demora en la presentación de las cuentas «no retrasa la ejecución de ningún expediente. Los presupuestos estarán definitivamente aprobados la primera semana de marzo», apuntó, y «después, atendiendo a los plazos legales, en tres o cuatro semanas» habrá aprobación definitiva. Antes llegará el informe trimestral de cumplimiento de la Ley de Estabilidad de Intervención y las cuentas quedarán bajo supervisión y con las inversiones bloqueadas.

El concejal de Economía defendió que «somos el Ayuntamiento de Asturias que más meses tuvo el presupuesto aprobado» en este mandato y que «ningún ayuntamiento tuvo tantos presupuestos nuevos de 2015 a 2019» como Oviedo. Agradeció el «consenso» y «el esfuerzo» de los tres socios de gobierno «demostrando que se puede gobernar». Y comparó sus resultados con los del Principado, que «en cuatro años no gobernó nada, no cambiaron presupuestos ni fiscalidad. Nada. Nosotros le dimos la vuelta como un calcetín. Cambiamos treinta de las treinta y cinco ordenanzas fiscales».

Rosón volvió a recalcar el gasto social: «Más de 30 millones de euros que lo que destinaba el anterior equipo de gobierno». «El PP presupuestó un millón de ayudas para a familias, este presupuesto tiene 3,8. El PP dio un millón para becas de educación y nosotros 4,1. Solo en recursos propios, para salarios, destinamos 8 millones de euros más» que cuando gobernaba el PP.

Con todo, la aprobación inicial de las cuentas permitirá al Ayuntamiento disponer del gasto corriente asignado para los programas de empleo, ayudas o bienes y servicios, al menos hasta que se hagan los ajustes obligados por la ley. Lo curioso es que el agujero, el déficit, y los problemas de gestión que conllevará, podrían evitarse. «El incumplimiento del objetivo de estabilidad se debe fundamentalmente a la financiación de inversiones con préstamo», señala el interventor en su informe. Tan fácil o tan difícil como prometer menos dinero en obras a los vecinos.