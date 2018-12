El presupuesto del próximo año recoge inversiones «por 60 millones de euros»

El equipo de gobierno lleva semanas negociando los que serán los últimos presupuestos del mandato. Las reuniones entre los concejales se suceden y ayer el edil de Economía y Empleo, Rubén Rosón, apuntó en rueda de prensa que espera cerrar hoy las cuentas para 2019. El punto que falta debatir es el de inversiones y que recogen proyectos «por 60 millones de euros», según aseguraron ayer fuentes municipales. La labor de los representantes locales se centra estos días en «priorizar» todas las mejoras que tienen en mente. Dice el edil de Somos que la «maquinaria del Ayuntamiento no está preparada para tramitar tanto como pudiéramos financiar» y por esta razón deben de cribar algunos de los planes que querían desarrollar a lo largo del próximo año.

Entre las inversiones que quieren incluir está una partida de 4,5 millones de euros para financiar las becas de desayuno, comedor y libros y las ayudas económicas a las familias aumentarán hasta los 3,8 millones mientras que, con el presupuesto destinado para empleo temporal, se podrá llegar a 600 contrataciones.

Jornadas

Por otro lado, Rosón presentó ayer dos jornadas tecnológicas que tendrán lugar el martes y el miércoles en el Palacio de Congresos y Exposiciones y en el Talud de la Ería, respectivamente. La primera recibe el título 'Expo Robot 2018: The future is coming' por la cual los pasillos de estas instalaciones se llenarán de máquinas ultramodernas. Todos los ovetenses que quieran podrán conocer estos aparatos siempre y cuando se inscriban previamente a través de la página de Oviedo Emprende. Acudirán los alumnos de sexto e Primaria de los colegios San Pedro de los Arcos y Buenavista II y durante toda la jornada habrá charlas y conferencias protagonizadas por diversos profesionales relacionados con el sector. El Talud de la Ería acogerá el miércoles 'Oviedo Becomes Digital: Tendencias de futuro y organizaciones de alto rendimiento':talleres prácticos y conferencias en las que se analizará el desarrollo exponencial de las tecnologías y la digitalización.