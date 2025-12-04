El PP considera que el Gobierno de Asturias «se queda corto» con los presupuestos para Oviedo

La inversión prevista en los presupuestos del Principado para Oviedo, cifrada en 49,5 millones de euros, ha causado división de opiniones entre ... los grupos municipales. Por un lado, el PP, que gobierna en mayoría en la capital, critica las cuentas, pero con cierto perfil bajo, ya que son muchos los asuntos que dependen de estas como el antiguo HUCA o La Vega. Por otro lado, el PSOE e IU se mostraron satisfechos con la cifra ofrecida por el Gobierno regional, pues no hay que olvidar que ambas formaciones políticas forman parte del Ejecutivo del presidente asturiano, Adrián Barbón. Y en último lugar, Vox, fiel a su camino de crítica sin piedad, definió los presupuestos para Oviedo como sólo «como una nota a pie de página».

Entre las inversiones más sustanciales se encuentran los 14,8 millones de euros de reserva para la depuradora de Villapérez, ocho millones para el Colegio de Educación Especial de Montecerrao y 3,6 millones para los derribos en la antigua ciudad sanitaria de El Cristo.

En ese sentido, Mario Arias Navia, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento y portavoz del grupo municipal del PP, respondió a los presupuestos regionales con una crítica mesurada pero directa: «Hay cosas que no son suficientes como es que haya partida para derribar los edificios del antiguo HUCA, pero que no haya dinero para construir en los terrenos durante todo el próximo año».

Arias destacó otros «olvidos» del Gobierno regional como «la reforma del albergue de las Pelayas o la variante de Trubia, y destacó que «es importante que se clarifique qué va a pasar con el actual edificio del Colegio de Educación Especial de Latores, pues si se va a construir uno nuevo los padres deben tener la seguridad de que se reformará el viejo tanto para la transición entre ambos como para que sirva de apoyo a las familias y los alumnos».

Es decir, el primer teniente de alcalde, en su tono conciliador, definió los presupuestos regionales como algo «en la que se recogen cosas necesarias para Oviedo, pero se quedan cortos».

Rechazó la inversión para convertir en edificio administrativo la antigua Escuela de Minas de la calle Independencia porque «sí estamos a favor de trasladar allí la Facultad de Ciencias y dejar la actual para los juzgados porque lo que no puede ser es que se destinen fondos para que Minas sea un palacio rectoral». Además, «el incremento que le dan los presupuestos regionales a la Ópera de Oviedo nos parece completamente insuficiente», criticó. Por último, Arias Navia sí alabó el apoyo del Gobierno a la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura en 2031: «Nos gusta el apoyo y tiene una partida importante», concluyó el edil popular.

Inversión regional y municipal

En orden de partidos más votados, el portavoz de la oposición, el socialista Carlos Fernández Llaneza, ofreció una visión bonancible de los presupuestos regionales para Oviedo y aprovechó la oportunidad para cargar contra el equipo de gobierno. «Frente a los 49,5 millones que invertirá el Principado en Oviedo durante 2026 nos encontramos que el Ayuntamiento gastará 30,5 millones, lo que supone un 38% más de inversión del Principado en el municipio que del propio Ayuntamiento. Aunque no le guste al PP, la realidad es tozuda», aseguró Fernández Llaneza. Y añadió: «Canteli no tiene ambición por Oviedo porque no tiene un duro para proyectos estratégicos».

Gaspar Llamazares, portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, destacó que el presupuesto regional «continúa con el compromiso en inversión con Oviedo, que es un nivel de compromiso alto y superior a la inversión del Ayuntamiento». «Por ejemplo, el presupuesto regional en Cultura se cuadruplica con respecto al año pasado», explicó.

Por último, Sonsoles Peralta, portavoz de Vox, señaló que «Oviedo recibirá menos dinero que el año pasado y no hay ni un sólo proyecto transformador y, por supuesto, La Vega vuelve a quedarse fuera de los presupuestos. Muchos anuncios, muchas fotos, pero ningún euro consignado».