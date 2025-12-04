El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Descubre cada día una sorpresa en el Calendario de Adviento de EL COMERCIO
Una vista aérea de los terrenos del viejo HUCA, para cuyo derribo el Principado ha consignado 3,6 millones de euros. Mario Rojas
Presupuestos de Asturias para 2026

El PP considera que el Gobierno de Asturias «se queda corto» con los presupuestos para Oviedo

PSOE e IU destacan «el compromiso alto» de Adrián Barbón mientras Vox critica que el Principado trata a Oviedo como «una nota a pie de página»

Rafael Francés

Oviedo

Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:46

Comenta

La inversión prevista en los presupuestos del Principado para Oviedo, cifrada en 49,5 millones de euros, ha causado división de opiniones entre ... los grupos municipales. Por un lado, el PP, que gobierna en mayoría en la capital, critica las cuentas, pero con cierto perfil bajo, ya que son muchos los asuntos que dependen de estas como el antiguo HUCA o La Vega. Por otro lado, el PSOE e IU se mostraron satisfechos con la cifra ofrecida por el Gobierno regional, pues no hay que olvidar que ambas formaciones políticas forman parte del Ejecutivo del presidente asturiano, Adrián Barbón. Y en último lugar, Vox, fiel a su camino de crítica sin piedad, definió los presupuestos para Oviedo como sólo «como una nota a pie de página».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herida una mujer al caérsele encima un arco navideño en Gijón
  2. 2 Maritrini y su hija no están en la balsa de Ribadesella
  3. 3

    Búsqueda de Maritrini y su hija: la extracción de agua en la balsa de Ribadesella hace aflorar uno de los dos coches
  4. 4 Detenido un vecino de Blimea por agredir a su pareja en el domicilio familiar
  5. 5 Herida una mujer al caérsele encima un arco navideño en Gijón
  6. 6 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  7. 7

    El Supremo avala que los alumnos asturianos que cursen Religión en Bachillerato se queden una hora más en clase
  8. 8 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  9. 9 La Policía arresta por omisión de socorro a la dueña de la clínica de Alzira por la muerte de la niña
  10. 10 La incidencia de la gripe se duplica en Asturias en sólo una semana y Salud vuelve a insistir en el uso de la mascarilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El PP considera que el Gobierno de Asturias «se queda corto» con los presupuestos para Oviedo

El PP considera que el Gobierno de Asturias «se queda corto» con los presupuestos para Oviedo