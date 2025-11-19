El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Cristina Pontón, Gaspar Llamazares y Alejandro Suárez. Mario Rojas
Las cuentas de Oviedo de 2026

IU condiciona su apoyo al presupuesto de Oviedo a que el PP deje fuera los parkings de El Campillín y La Escandalera

Gaspar Llamazares anuncia que su rechazará la aprobación inicial del próximo viernes pero, pero adelanta que negociará «hasta el último minuto» para conseguir un acuerdo con mejor transporte público, políticas sociales y una mayor inversión en Cultura

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:57

Comenta

IU-Iniciativa por Oviedo pondrá múltiples problemas para acordar con el PP el presupuesto municipal para 2026 si éste incluye entre sus partidas ... dinero para la construcción del los aparcamientos subterráneos de El Campillín y La Escandalera, al considerar que esa es una línea roja en los acuerdos, ya que para la coalición «ni uno ni otro parking es necesario y van en contra del espíritu que debe marcar el plan de movilidad sostenible», aún en periodo de alegaciones.

