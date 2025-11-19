IU condiciona su apoyo al presupuesto de Oviedo a que el PP deje fuera los parkings de El Campillín y La Escandalera

IU-Iniciativa por Oviedo pondrá múltiples problemas para acordar con el PP el presupuesto municipal para 2026 si éste incluye entre sus partidas ... dinero para la construcción del los aparcamientos subterráneos de El Campillín y La Escandalera, al considerar que esa es una línea roja en los acuerdos, ya que para la coalición «ni uno ni otro parking es necesario y van en contra del espíritu que debe marcar el plan de movilidad sostenible», aún en periodo de alegaciones.

«Si en el presupuesto del PP aparece financiación para los aparcamientos de El Campillín y La Escandalera condicionará nuestra negociación», ha sentenciado Gaspar llamazares, portavoz del grupo municipal que ha ofrecido una rueda de prensa en compañía de los otros dos concejales, Alejandro Suárez y Cristina Pontón.

Las palabras de Llamazares llegan un par de días antes del Pleno de aprobación inicial del presupuesto municipal «en el que no votaremos a favor y por lo que llevaremos la negociación hasta el final del mes de diciembre». Un presupuesto en el que Llamazares y su grupo se encontrarían cómodos si contuviera acuerdos sobre el transporte público «con mejoras y ampliación en las líneas y las frecuencias y, si se diera el caso, hasta transportes individuales en la zona rural para mejorar el servicio», avances en materia de vivienda, servicios sociales «con un nuevo modelo» y una estrategia cultural «en la que tenemos diferencias tanto en las programaciones como en la timidez presupuestaria del PP». Bajo estas premisas generales el portavoz de IU destacó que los acuerdos a los que se lleguen hasta final de año de cara a la redacción definitiva del presupuesto de 2026 «deben tener una voluntad de continuidad hasta mandatos futuros para poner las bases para que haya un política progresista en Oviedo».

A la vez, Llamazares ha ofrecido una visión general de los acuerdos presupuestarios de 2025 que calificó de «positivos» porque «hemos logrado un clima de mayor diálogo y acuerdo». Además, «hemos aislado del gobierno de la ciudad a la ultraderecha (en referencia a Vox)» y «existe la base para un acuerdo con el PP y lo negociaremos hasta el último minuto. Es decir, queremos fortalecer los acuerdos ya existentes y darles continuidad en el tiempo». «Nuestro modelo de negociación es el de La Malatería con el que hemos demostrado que se puede negociar con fuerzas políticas de distinto signo y otras administraciones, en base al bienestar de los jóvenes, la compatibilidad con el medioambiente, la protección del patrimonio y la participación ciudadana». El pasado martes 18 de diciembre la Consejería de Vivienda, liderada por IU, presentó el proyecto para construir 30 viviendas de alquiler a precio asequible en la antigua Malatería de San Lázaro con la presencia y el apoyo del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli Pese a las conexiones actuales con el PP, el líder de IU fue algo ambiguo a la hora de definir futuros acuerdos con el PP u otros partidos en caso de cambio de color o de coaliciones y mayorías en el Ayuntamiento en las elecciones de 2027.

También mostró su total apoyo a la apertura del Centro integrado del Cristo-Buenavista en el Palacio de Calatrava, la implicación vecinal para lograr mayores consensos ciudadanos y el desarrollo de La Vega.

«