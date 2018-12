La primera jornada de huelga de TUA se salda con largas esperas y sin incidentes

Marquesinas abarrotadas y colas de usuarios desesperados por el tiempo perdido. El tiempo, precisamente, el de descanso a lo largo de las jornadas laborales, fue la chispa que encendió las reivindicaciones de la plantilla de TUA, junto a su oposición a la implantación de etilómetros en los vehículos. Y ayer celebró la primera de las jornadas de huelga planteadas para forzar a la empresa a negociar el cumplimiento del Real Decreto 902/2007 por el que se regulan las pausas en el sector. La próxima huelga, si no hay un acercamiento entre ambas partes, está programada para el 13 de este mismo mes. Si no hay acuerdo, los paros parciales se sucederían el 27 y 28 y del 2 al 4 de enero. A partir de ahí la escalada puede elevarse hasta la condición de indefinida. «Esperamos que estos días que tenemos por delante accedan a reunirse sin líneas rojas», explicó Óscar Fernández, representante del comité de empresa.

Tras una reunión a media noche en la que se decidió apostar por la huelga, los piquetes informativos comenzaron a organizarse cerca de las seis de la mañana en las cocheras de TUA. Al filo de las ocho, los servicios mínimos pactados, 21 autobuses de los 64 con los que cuenta la concesionaria -un 30%-, comenzaron sus rutas. Afuera de los garajes, agentes de la Policía Nacional organizaron un dispositivo para evitar posibles altercados. La empresa envió un comunicado en el que advirtió de la presencia de los agentes pero ante la aparición de rumores acerca de una carga, la Jefatura Superior de Policía de Asturias desmintió tal extremo: «La intervención policial en el marco de las reivindicaciones laborales de TUA se ha desarrollado en la más absoluta normalidad y cordialidad entre ambas partes», explicó el gabinete de prensa de la Policía Nacional.

Aparte de las 'fake news', uno de los puntos críticos de la jornada se produjo con la puesta en funcionamiento de dos autobuses más aparte de los servicios mínimos. Para la empresa, una muestra de que la huelga no fue masiva. «Ha habido conductores que han acudido a trabajar y a conducir los autobuses en la línea J pese a la presión de los piquetes», explicaron fuentes de TUA en un comunicado. Para el comité, sin embargo, los dos conductores que arrancaron estos vehículos «son dos trabajadores eventuales forzados por la empresa para hacer la ruta» y, subrayó, en cambio, que «el seguimiento del paro fue masivo y sin incidentes ni con los conductores ni con los pasajeros. Fue como esperábamos».

Galería. La parada del HUCA registró largas colas.

Durante la jornada, los piquetes informativos en el HUCA y en la calle Uría trataban de explicar sus posiciones frente a las de la empresa. Los viajeros tuvieron que sufrir frecuencias de dos horas en algunas líneas y más de cuarenta minutos en las más concurridas.

Ambas partes son conocedoras de que cumplir con los descansos de media hora en las jornadas de seis horas y de 45 minutos en las de nueve, descabalgaría los cuadrantes y sería difícil dar cumplimiento a las hojas de ruta. La parte social pide que se acumulen esas medias horas hasta formar un día libre al abrigo del citado Real Decreto. De las infructuosas negociaciones de la semana pasada, desde el comité de empresa hablan de una «línea roja» impuesta por parte de la empresa para no tratar el resto de las reivindicaciones.

TUA, al contrario, pone el acento en la negativa de los conductores a la implantación de etilómetros que inutilizan el vehículo si al soplar se supera el límite de alcohol permitido de 0,15 mg/l. «TUA considera que convocar una huelga contra el 'alcolock' va contra la seguridad», añadieron desde la compañía para defender una medida que «impediría nuevos positivos en la circulación» tras revelar que, en noviembre de 2017, un chófer dio positivo en un control rutinario.

El disenso en este punto entre la parte social y la empresa versa acerca de las garantías que estos defienden para su implantación. Si para TUA el etilómetro es una medida a la que no va renunciar en favor de la seguridad vial, estos creen que la justificación tiene que ir orientada a la prevención de la salud de los trabajadores y con seguridad acerca de falsos positivos por medicamentos. Rebeca Centeno, representante de la Corriente Sindical de Izquierdas y una de las dos mujeres expedientadas por negarse a hacer la prueba, afirmó que «necesitamos un sistema preventivo, no de castigos».

Consecuencias

Pese a que la de ayer fue una jornada tranquila en lo que a un contexto de huelga y reivindicaciones laborales se refiere, los usuarios del transporte público de Oviedo sufrieron en sus propias carnes los «retrasos» de los vehículos y la «escasez» de líneas a ciertas horas de la mañana y en determinados lugares de la ciudad. En el centro, en plena calle Uría por donde estuvieron los piquetes informativos, sin ir más lejos, viajeros como Santiago Pérez comentaron cómo los tiempos de paso no estuvieron «muy claros» con respecto al horario normal. La única certeza fue la dilatación de las esperas.

En ese sentido, algunos se mostraron «hartos» cuando fueron preguntados por estas cuestiones. Así lo expuso, desde la parada de la calle Bermúdez de Castro, de la línea C, José Antonio Fernández: «Llevo cuarenta minutos aquí. Siempre salimos perjudicados los mismos», declaró. Añadió que «las empresas y los trabajadores tendrían que ser capaces de arreglar sus asuntos en tiempo y forma».

Más El Pleno del Ayuntamiento insta a las partes a llegar a un acuerdo

Sin embargo, también hubo personas, como Antonio Álvarez, «jubilado y sin mucha prisa» para solventar los recados cotidianos, que vivieron la jornada sin mayor sobresalto. «Es necesario ponerse del lado de los trabajadores», admitió, «solo así se consiguen las cosas». Y es que allí, en la zona del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en la parada situada frente al aparcamiento, los usuarios no sufrieron largas esperas, e incluso hubo quien no notó el parón. Fue el caso de Yolanda González, que en su «viaje matutino» no se vio truncado por la huelga. «Ni me había dado cuenta», clamó sorprendida.

En El Cristo, muchos estudiantes decidieron acudir caminando a la facultad ante la incertidumbre de no saber si llegaría la línea o no. En otras zonas más desafortunadas, sobre todo rurales, la línea L, por ejemplo, tuvo una frecuencia de paso que excedió las dos horas. A Delfina García, las manecillas del reloj se le escapaban: «Espero llegar a tiempo a trabajar; he perdido veinte minutos», sentenció. Un caso similar al de Soraya Martínez, que pidió «alternativas» a las autoridades.

Además, los turistas también sufrieron los estragos de la huelga. «Vengo de Málaga a San Julián de los Prados y me encuentro con esto», lamentó José Ramón Rodríguez.