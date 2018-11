El Principado comenzará a reubicar a los menores de Loriana esta semana El centro de menores de Loriana. / Mario Rojas Los vecinos de San Claudio desconfían de las intenciones de Pilar Varela porque «no ha cumplido nada de lo que prometió» CECILIA PÉREZ OVIEDO. Jueves, 15 noviembre 2018, 03:00

La consejera de Servicios y Derechos Sociales anunció ayer, tras la rueda de prensa que siguió al Consejo de Gobierno, que «antes de que acabe esta semana algunos de los chicos que están en Loriana ya no estarán». Pilar Varela dijo que los menores no acompañados se reubicarán en «otros dispositivos» del Principado. «Estos días lo que hemos hecho con las entidades sin ánimo de lucro con las que gestionamos la atención a menores no acompañados es la creación de nuevos dispositivos en toda la comunidad autónoma para tener espacios que posibiliten un trabajo positivo de reincorporación con los menores no acompañados».

El anuncio de la consejera llegó tras reconocer que el Centro de Menores de Loriana sufre una saturación. Actualmente cuenta con 62 residentes cuando su tope es de 36 plazas. «No es sencillo generar nuevos recursos», aseveró Varela máxime cuando la región ha pasado de contar con 70 menores extranjeros no acompañados a 93. Su gestión requiere de recursos humanos y materiales, incidió la consejera. Asturias recibirá este año un montante de 390.000 euros, por parte del Estado, destinados a la atención de menores.

El objetivo es lograr «dispositivos más pequeños, más cercanos, dónde sea posible hacer mejorar estos procesos de reincorporación de los menores extranjeros no acompañados», explicó Pilar Varela.

La consejera volvió a recalcar que la situación del Centro de Loriana es puntual y pidió de nuevo «confianza» a los vecinos de San Claudio tras las últimas denuncias sobre incidentes protagonizados por varios residentes en la localidad. «Trabajamos con rigor, seriedad y discreción tanto el Ayuntamiento como el Principado» y consideró «injustas» las críticas a la gestión del centro.

Por su parte, la madre de la menor presuntamente acosada por un grupo de residentes en el centro, que reunió seis mil firmas para pedir su cierre, aseguró que «ni yo ni los vecinos de San Claudio nos creemos las palabras de la consejera porque eso mismo me lo dijo a mí en la reunión que mantuve con ella en septiembre y no lo ha cumplido», aseveró Carmen Villaverde convencida, dice, de que las palabras de la consejera son solo «una respuesta política».