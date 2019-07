El Principado congela el apoyo a los World Cheese Awards hasta tener gobierno El Palacio de Exposiciones y Congresos sería la sede del evento. / LORENZANA «Esperamos que echen una mano importante porque la intención es que venga a Oviedo sí o sí», afirma Canteli J. C. A. OVIEDO. Miércoles, 10 julio 2019, 01:23

Los márgenes son estrechos tanto de tiempo como de fondos disponibles. La candidatura de Oviedo como sede de los World Cheese Awards -el evento más prestigioso del sector del queso en el mundo- entra en su fase final y desde el Ayuntamiento de Oviedo el nuevo equipo de gobierno se afana en buscar todos los apoyos posibles para hacer realidad el proyecto. Donde primero miraron, tanto la anterior Corporación como la actual, fue al Principado para que la adminsitración regional financiara hasta 300.000 euros de los 700.000 que se estima la cita. Sin embargo, la respuesta en firme del gobierno autonómico no ha llegado y no llegará hasta después del pleno de investidura, que se celebrará a partir de mañana y que se podría alargar hasta el lunes si la candidatidura de Adrián Barbón no logra la mayoría absoluta.

Un día después, el martes 16, está previsto que una delegación de la organización del certamen visite el Principado para valorar la candidatura de Asturias. Lo hará, en resumidas cuentas, sin el apoyo expreso del gobierno regional en funciones que dejará la decisión en manos del nuevo ejecutivo.

Fuentes de la consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, una de las patas que apoyarían la candidatura confirmaron ayer a este diario que la solicitud de 300.000 euros por parte del Ayuntamiento excede los 200.000 presupuestados para promoción de las actividades del área y que, en todo caso, cualquier convenio de colaboración con el consistorio ovetenese se cerrará con vistas a los presupuestos del próximo ejercicio y en colaboración con otros departamentos como Turismo. La propuesta de atraer a Oviedo, capital de la región de Europa con más variedades de queso, el mayor evento culinario del sector a nivel mundial, gusta, sin embargo, como también confirmaron desde el gobierno autonómico afirmando que dejarán los informes «encima de la mesa» para que los retome el nuevo gobierno.

Desde el Ayuntamiento, sin embargo, aceleran de cara a la visita de los responsables del evento. «Espero que el Principado eche una mano importante porque en la mente está que tiene que venir aquí sí o sí», afirmó ayer el alcalde, Alfredo Canteli. «Parece que las condiciones son buenas y nosotros tenemos que recuperar Oviedo a base de llenarlo de gente y este es un buen camino para lograrlo: con miles de personas el año que viene», añadió el nuevo primer edil.