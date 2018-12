«El Principado debería sufragar un tercio del Bulevar de Santullano» El concejal Rubén Rosón, en 'La Lupa'. / E. C. Rosón asegura que «teníamos más capacidad de negociar con el PP que con el PSOE por La Vega» en 'La Lupa' de Canal 10 GONZALO DÍAZ-RUBÍN OVIEDO. Jueves, 20 diciembre 2018, 01:42

El concejal de Economía, Rubén Rosón, defendió ayer en 'La Lupa' de Canal 10, el proyecto del Bulevar de Santullano. Una iniciativa, dijo, «premiada» por Europa y para la que confía que el Principado aporte «un tercio» de los costes. «Sería un tercio con los fondos europeos, un tercio con recursos municipales y un tercio sufragado por el Principado», expuso, dando por bueno el último diseño entregado por la UTE Bosque y Valle y que «hemos modificado para ajustarlo a 30 millones».

El edil celebró que en el proyecto de presupuestos regionales, ahora en trámite, «ya hay una partida» para el proyecto, aunque la juzgó poco significativa porque «son apenas unos cientos de miles de euros para hacer estudios de su parte, de la glorieta del Hospital. Tendrá que ser el próximo gobierno que salga de las urnas el que muestre hasta qué punto se compromete» con el proyecto. Rosón, a preguntas de Juan Neira, destacó el reciente premio al proceso participativo que dio lugar al primer proyecto y a la innovación que supuso «que los mismos representantes vecinales formaron parte» del proceso de adjudicación del diseño. «Cuánto más participe la ciudadanía», en los procesos públicos, «menos grandes despilfarros habrá. No habría habido el Calatrava o Villa Magdalena», señaló como ejemplo. Entre unas cosas y otras, «el gobierno del cambio» ha saldado con los bancos «más de 80 millones de euros» de deuda «heredada de la nefasta gestión del PP».

El edil volvió a presumir de la política fiscal y social del equipo de gobierno. Destinará más de 3,8 millones a ayudas sociales en 2019, tres veces más que cuando llegaron al gobierno, dentro de «un presupuesto de 240 millones de euros, el más alto de la historia y récord en protección social». Unos números posibles gracias a los ahorros generados al recuperar la gestión de la Recaudación, «eliminar gasto superfluo» y aplicar «el IBI diferenciado, con el que recaudaremos 4,7 millones este año».

No todo son satisfacciones. Rosón mostró su preocupación por «la paralización de las negociaciones por La Vega» con Defensa. Recordó que hay un proyecto que «está caminando bien en La Coruña. Con los últimos coletazos del PP, habíamos dado pasos, pero ahora con Sánchez hemos parado y no lo entendemos. Queremos una reunión antes de que acabe 2018», reclamó. E insistió en que «teníamos más capacidad de negociar con el PP que con el Gobierno socialista. Llevamos esperando por la reunión desde junio. Si esto continúa así, desde Somos señalaremos quién está impidiendo que recuperemos esos terrenos». «Las negociaciones están bloqueadas», sostuvo.

Ronda Norte

El concejal de Somos Oviedo también mostró sus diferencias con el alcalde, cuando este condicionó la aprobación del Plan de Movilidad impulsado por la Concejalía de Urbanismo a la construcción de la Ronda Norte. Rosón insistió en que el Ayuntamiento «debe dejarse asesorar por profesionales, por quienes hemos contratado para que midan los flujos de tráfico, los nodos de transporte o los tiempos de tránsito», señaló. El documento, cuya aprobación en junta de gobierno fue frenada por PSOE e IU para su estudio, «modifica completamente la movilidad de la ciudad», con una apuesta por modos de moverse más sostenibles. «La movilidad en una ciudad de 220.000 habitantes no debe ser tan complicada» y apuntó que «las rondas no solucionan los problemas de tráfico, las rondas sirven para rodear ciudades no para el tráfico interno». El edil defendió las alternativas propuestas por Urbanismo como salidas para la zona oeste de la ciudad con una «vía rápida» a La Pixarra y de Ciudad Naranco hacia la AS-II, como opciones más sostenibles y sensatas «que un planteamiento de hace treinta años de hacer un túnel en el Naranco».