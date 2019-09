El Principado no descarta un palacio de justicia para unificar las sedes judiciales El juez decano de los Juzgados de Oviedo, Jorge Punset; el presidente del TSJA, Ignacio Vidau; la viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente, y la jefa de servicio de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Álvarez Arce. / H. ÁLVAREZ El personal de Justicia recibirá formación para la próxima implantación del expediente judicial electrónico a partir de esta semana G. D. -R. OVIEDO. Sábado, 7 septiembre 2019, 01:39

El 16 de enero de 2008, el Principado anunció la creación de un nuevo juzgado en Oviedo, el que hacía el número 10 de Primera Instancia e Instrucción y que «inicialmente» se ubicaría en la calle de Burriana. Ahí sigue, ahora con el númeral 11, en una vivienda a medio reformar en la que el recibidor hace de sala de espera para letrados y testigos desde hace once años.

La situación no tiene fácil solución. Los 46 órganos de Justicia de la ciudad están repartidos desde el juzgado de Burriana, en El Cristo, hasta el Instituto de Medicina Legal, en La Corredoria. La viceconsejera de Justicia y, antes, directora general con las mismas funciones, Encarnación Vicente, admitió ayer que «tenemos que estudiar todas las opciones, pero aún es pronto para saber si la decisión» va a ser un palacio de justicia o un agrupamiento, dentro de un proceso complejo que requerirá «no solo mirar la ubicación física sino también la disponibilidad presupuestaria».

Ese, los dineros, es el principal obstáculo. El anterior consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, calculó en 2015 que sería necesaria «una inversión mastodóntica», próxima a los 200 millones de euros para reunificar o concentrar -se especulaba entonces con aprovechar parte del campus de Llamaquique y trasladar los distintos grados a El Cristo- los juzgados.

Expediente digital

La viceconsejera no precisó más sobre un asunto en el que no hay avances desde el fracaso del Palacio de Justicia en El Vasco en 2009 en la reunión que mantuvo ayer con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Ignacio Vidau, y el juez decano de Oviedo, Jorge Punset, en la sede del TSJA del Palacio de Valdecarzana. Un encuentro en el que la viceconsejera explicó que la formación para la implantación del expediente judicial electrónico «empieza la semana que viene en Oviedo». Los órganos de la capital serán los primeros en comenzar a usar un sistema que «tiene muchas ventajas» no solo la de permitir el acceso a los legajos a la tramitación 'online' sino que «da mucha seguridad, con todos los procesos controlados». La implantación de la nueva herramienta se hará de forma gradual, «formaremos a todo el personal de Justicia» y dotaremos el «necesario soporte técnico de la mejor manera posible. Creo que se verán las ventajas en poco tiempo».

Vicente admitió que las carencias de la Administración regional son muchas y que «necesitamos invertir mucho más», pero abogó por ir planificando las necesidades en insfraestructura judicial y priorizar la renovación de los equipos informáticos para facilitar la gestión y el despliegue del expediente judicial electrónico.