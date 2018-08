El Principado rechaza conceder un alquiler social a la familia que será desahuciada

En la mañana de ayer, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Oviedo se reunió con el director general de Vivienda Fermín Bravo en la consejería de Servicios y Derechos Sociales para discutir sobre el caso de Noemí Jiménez, una vecina del barrio de Ventanielles a la que se le ha denegado «el derecho a un alquiler social» y que será desahuciada de una vivienda de alquiler junto con sus dos hijos, de 3 y 2 años, el próximo 11 de agosto, el tiempo apremia.

«No tuvimos solución al caso, tenemos que seguir trabajando con los servicios sociales para dilucidar a ver qué pasa y conocer los detalles de la negativa y si pueden dar una solución transitoria que llegue a una definitiva», comentaba Pilar Lobo, miembro de la asamblea de la PAH, en declaraciones a este periódico.

Desde la dirección de la PAH de Oviedo, se esperaba que con este encuentro se pudiese someter a revisión el caso de Jiménez, que actualmente no tiene otra alternativa habitacional disponible en la que vivir con sus dos hijos. «El escollo sigue estando en el mismo sitio, los informes desfavorables de los servicios sociales. Es lo que vamos a solicitar ahora, el detalle de esos informes», explicaba Lobo, y añadía que «estuvimos hablando del protocolo de desahucios, dice que sí se comunicó y está funcionando». No obstante, lamentaba: «nosotras creemos que no es conocido por todos los profesionales».