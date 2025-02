El Principado recuerda que para acceder a los pisos sociales hay que cumplir «unos requisitos»

Mari Carmen García vive junto a su marido, sus dos hijos de 2 y 6 años y una decena de personas más en el 168 de La Tenderina, una casa inmueble que hasta hace pocos años era la sede de una carnicería especializada en la ... venta de carne de potro y cordero, y que okuparon en marzo tras el estallido de la pandemia de la covid-19. La familia es originaria de Ventanielles, pero tras varios años viviendo en Avilés han vuelto a Oviedo; sin embargo, a día de hoy aún no han notificado su cambio de domicilio ni están empadronados en el concejo. No tienen ingresos de ningún tipo y ya han solicitado en distintas ocasiones una vivienda de titularidad pública a los Servicios Sociales. «Mis hijos merecen una vivienda digna», clamó la madre tras abrirle las puertas de la vivienda a EL COMERCIO hace dos días.

No obstante, el director general de Vivienda del Gobierno del Principado de Asturias, Fermín Bravo, manifestó ayer que el Ejecutivo autonómico, a través de Vipasa, «no concede viviendas porque sí». Es decir, contextualizó, «se hace a propuesta de los ayuntamientos, así es como funciona este sistema garantista, con sus mecanismos y protocolos». Es más, enunció, «estoy seguro de que en este caso concreto los profesionales de Servicios Sociales ya han trabajado y valorado la situación particular de estas personas». Eso sí, «el sistema exige una serie de requisitos y protocolos, uno no puede llegar y exigir una vivienda dónde, cuándo y cómo quiera», sentenció.

En el 168 de La Tenderina, la vivienda en la que hace dos semanas falleció un hombre de 63 años después de caer desde un muro de tres metros cuando trataba de acceder al interior, continúa okupada. «Es peligrosa, pero hacemos lo que podemos, mi hijo se cayó desde ese mismo muro hace unas semanas y no le pasó nada», confesó Mari Carmen.

El mayor de sus hijos está sin escolarizar. Han tomado el piso superior, tienen agua corriente y electricidad, y lo han hecho porque «cuando decretaron el confinamiento nos quedamos en la calle y no teníamos dónde meternos», contó a este diario la progenitora, de 33 años.